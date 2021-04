Lange zweifelten Forscher an der Existenz komplexer Emotionen bei Tieren. Im Fall der Katzen wissen sie es inzwischen besser. (ARTE / Jennifer Gunia)

„Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal“: Dieser Satz, der angeblich von dem deutschen Schriftsteller Kurt Tucholsky stammt, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten längst zu einem geflügelten Wort unter Haustierfreunden entwickelt. Doch entspricht diese Beobachtung überhaupt der Wahrheit? Sind Katzen wirklich so unbeeindruckt von ihren Besitzern? Oder können sie am Ende doch genauso viel Eifersucht empfinden wie Hunde? Die Verhaltensbiologinnen Dr. Willa Bohnet und ihre Kollegin Dr. Marina Scheumann wollen diesen Fragen auf den Grund gehen. In der neuen ARTE-Dokumentation „Das geheime Wesen der Katzen“ werden sie bei ihrer Forschung begleitet.

Doch es kommen nicht nur Wissenschaftler in dem rund 50-minütigen Film von Jennifer Gunia zu Wort: Am Beispiel von Katzenhaltern wie der Lehrerin Delia Nitschke versucht die Filmemacherin auch, die besondere Beziehung zwischen Katzen und Menschen mit der Kamera einzufangen. „Ich sage immer ganz scherzhaft: Meine Katzen erlauben mir, dass ich hier wohnen darf“, erklärt die Alleinstehende, die ihre Katzen als „Mitbewohner“ bezeichnet. Probleme scheint sie mit ihnen, trotz einiger Allüren nicht zu haben.

Delia Nitschke schätzt ihre tierischen Mitbewohner ungemein. (ARTE / Jennifer Gunia)

Ein Abend über Katzen

Anders ergeht es da schon den Klienten von Heike Grotegut. Als Katzenpsychologin berät sie seit elf Jahren Besitzer bei Problemen mit ihren Haustieren. Oftmals seien es Aggressionen und Unsauberkeiten der Tiere, die die Menschen zu ihr führten. Diese, weiß die Expertin, rührten dabei oft von einer mangelnden Auseinandersetzung mit dem Tier und seinen individuellen Bedürfnissen her.

Wie kommunizieren Katzen? Dieser Frage möchte die Phonetikerin Susanne Schötz nachgehen. (ARTE / Jennifer Gunia)

Im Anschluss an die Dokumentation zeigt ARTE ab 22.40 Uhr die MDR-Produktion „Wilde Miezen -Katzen allein unterwegs“ aus dem Jahr 2016. Unter der Regie von Martina Treusch begleitet der Film die Katzenforscherin Dunia Thiesen-Moussa. Mittels moderner Technik möchte die Verhaltenstierärztin herausfinden, welche Wege Katzen einschlagen, wenn sie Streifzüge fernab ihres Zuhauses unternehmen.