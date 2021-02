Hail, Caesar! - Sa. 20.02. - 3sat: 20.15 Uhr Hail, Caesar!

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wie Träume gemacht werden

Jasmin Herzog

Eine Entführung, eine kommunistische Verschwörung, zickige Klatschreporterinnen und ein sprachbehinderter Cowboy: Die Coen-Brüder zeigen in ihrer schrulligen Film-Satire „Hail, Caesar!“, was in der goldenen Ära Hollywoods wirklich ablief.