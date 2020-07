Beinahe 30 Jahre nach Kiefer Sutherland, Julia Roberts und Kevin Bacon probiert sich nun in Niels Arden Oplevs Remake eine neue Gruppe Medizinstudenten als "Flatliners". (TVNOW / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and Cross Creek Pictures, LLC.)

Ewiges Leben im Himmelreich? Wiedergeburt? Verdammnis? Oder einfach nichts? - Niemand weiß, ob und wie es nach dem Tod weitergeht. Gewiss, die Religionen bieten jeweils ihre ganz eigenen Antworten auf die Frage, was geschieht, nachdem des Menschen letztes Stündlein geschlagen hat. Aber auch Ärzte und Forscher beschäftigen sich seit Jahrtausenden mit diesem Thema. Im Nahtod-Thriller „Flatliners“ (von „flatline“, zu deutsch: Nulllinie), den RTL nun als Free-TV-Premiere zeigt, gehen fünf Medizinstudenten sogar so weit, ihren Herzschlag für kurze Zeit zu stoppen, um zu erfahren, wie sich das Jenseits anfühlt. Bald müssen sie feststellen: Ein Leben im Hier und Jetzt wäre weitaus ratsamer gewesen.

Courtney (Ellen Page, „Juno“) ist eine überaus ehrgeizige Medizinstudentin und fasziniert vom Tod - beziehungsweise davon, was nach dem Sterben so passiert. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund: Courtneys kleine Schwester starb bei einem Autounfall, den sie selbst nur knapp überlebte. Seitdem wird sie von Schuldgefühlen geplagt.

Gemeinsam mit ihren Kommilitonen Jamie (James Norton), Ray (Diego Luna), Sophia (Kiersey Clemons) und Marlo (Nina Dobrev) startet Courtney deshalb im Keller der Klinik ein überaus gefährliches Experiment. Für einen kurzen Zeitraum wird ihr Herz gestoppt. Als ihre Freunde sie mit dem Defibrillator zurück ins Leben holen, ist Courtney ganz berauscht von ihrer Nahtoderfahrung. Doch damit nicht genug: Plötzlich kann sie Klavier spielen und glänzt mit erstaunlichem medizinischen Fachwissen.

Nach und nach steckt sie die anderen mit ihrer Begeisterung an: Jamie, Sophia und Marlo versuchen, ihre Trips ins Unbekannte immer weiter auszudehnen. Bis plötzlich Komplikationen auftreten. Die „Flatliners“ werden von verstörenden Halluzinationen geplagt, und bald gibt es das erste Todesopfer zu beklagen.

Ein Remake, das nicht überzeugt

Der dänische Regisseur Niels Arden Oplev („Verblendung“) belebt mit „Flatliners“ den legendären Nahtod-Thriller von 1990 wieder, in welchem Kiefer Sutherland, Julia Roberts und Kevin Bacon mit dem Leben spielten, um zu ergründen, was nach dem Tod auf sie wartet. Für seine Effekte wurde „Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben“ von Regisseur Joel Schumacher damals für einen Oscar nominiert. Von der alten Crew ist Sutherland nun wieder in einer Gastrolle mit dabei, allerdings sind die beiden Filme inhaltlich nicht miteinander verknüpft.

Die Grundidee zu „Flatliners“ ist nach wie vor vielversprechend und bietet eigentlich eine Unmenge an interessanten Ansätzen. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Reanimation gescheitert ist. Niels Arden Oplev verpasste die Chance, die Fehler des ersten Films zu korrigieren, er erzählte die gleiche Story einfach noch mal - nur schlechter. Fängt der Thriller noch einigermaßen spannend an, begnügen sich der Däne und sein Team bald nur noch mit abgenutzten Horror-Elementen, die einem halbwegs schockresistenten Zuschauer höchstens ein müdes Lächeln entlocken. Die eindimensionalen Figuren tragen das ihrige dazu bei, dass „Flatliners“ trotz des vielversprechenden Casts auch ansonsten eine Enttäuschung bleibt. Der Patient ist tot, er ruhe in Frieden.