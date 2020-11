Die Diplomatin- Tödliches Alibi - Sa. 07.11. - ARD: 20.15 Uhr „Die Diplomatin - Tödliches Alibi“

Wiedersehen am Tiber

Wilfried Geldner

In Prag forschen sie wie die Wilden an Projekten für künstliche Intelligenz. Deutschland hat Nachholbedarf, was die Zukunft betrifft. Da ist Karla Lorenz (Natalia Wörner), die deutsche Botschafterin, mit all ihrer Energie am rechten Fleck. Das Erste zeigt den fünften Film der Reihe am Samstagabend.