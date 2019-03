94 Folgen, sechs Staffeln, zwei Kinofilme: Die Kult-Serie "Sex and the City" und die zwei dazugehörigen Kinofilme beschäftigten die Fans über zehn Jahre lang, von 1998 bis 2010. (Getty Images)

Auch rund 15 Jahre, nachdem die letzte Folge der Erfolgs-Serie „Sex And The City“ lief, sehnen Fans weltweit noch immer ein Comeback von Carrie, Samantha und Co. herbei. Doch die Hoffnung, dass es nach den beiden Kinofilmen von 2008 und 2010 einen weiteren Teil geben wird, machten die Schauspielerinnen zuletzt selbst zunichte.

Nun gibt es aber trotzdem gute Nachrichten: Autorin Candace Bushnell, von der die Buchvorlage zu „Sex and the City“ stammt, bringt ein neues Werk auf den Markt - und den heimischen Bildschirm! „Is There Still Sex in the City?“ (deutsch: Gibt es noch Sex in der Stadt?) erscheint im August, Paramount Television hat sich die TV-Rechte dazu gesichert. Bushnell selbst wird das Drehbuch für die Pilotfolge liefern und als Produzentin tätig sein.

Es gibt mehr Sex in der Stadt!

Zwar wird es keine direkte Fortsetzung der Hit-Serie um die New Yorker Frauen-Clique werden, doch auch „Is there still Sex in the City?“ dreht sich um Sex, Dating und Freundschaft. Diesmal sollen allerdings Frauen in ihren Fünfzigern im Mittelpunkt stehen.

Sarah Jessica Parker gilt seit ihrer Paraderolle als Carrie in "Sex and the City" als Stilikone und Inbegriff der modernen emanzipierten Lady. Ob sie auch in dem Serien-Ableger zu sehen sein wird, ist noch unklar. (Andreas Rentz / Getty Images)

„Das ursprüngliche 'Sex and the City'-Buch und die Serie dienten als Wegweiser für eine ganze Generation von Frauen. Darunter war auch ich“, erklärte Nicole Clemens, Präsidentin von Paramount TV, in einem Presse-Statement. „Wir freuen uns, diese Thematik aus der Perspektive von Frauen in den Fünfzigern fortsetzen und die Frage mit einem klaren 'Ja' beantworten zu können: Es gibt mehr Sex in der Stadt!“

Bushnell möchte zeigen, dass sich das Leben von Frauen jenseits der 50 nicht nur noch darum dreht, überschüssige Pfunde loszuwerden und sich langsam auf die Rente vorzubereiten. Auch sie wagen neues und haben auch mal Sex mit einem Unbekannten. Wann die Pilotfolge erscheint, wo sie laufen wird und ob auch Stars des Originalcasts dabei sein werden, ist noch nicht bekannt.