Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) ist ein Assistenzarzt - und zwar ein sehr außergewöhnlicher. (TVNOW / 2017 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc)

Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) ist auf dem Weg zu seinem ersten Tag als Assistenzarzt, als ihm am Flughafen etwas dazwischen kommt. Ein Junge wird bei einem Unfall schwer verletzt. Zum Glück weiß der angehende Chirurg, wie er ihn retten kann. Zum Einsatz kommen eine Whiskeyflasche, ein Messer von der Sicherheitskontrolle und ein ausgebauter Schlauch aus einem Getränkeautomaten. Am Ende wird der Junge nur aufgrund der Findigkeit des heldenhaften Dr. Murphy überleben. Im Krankenhaus weiß man trotzdem nicht, ob man ihn als Assistenzarzt haben will, denn: Dr. Shaun Murphy ist Autist. VOX zeigt die erste Staffel „The Good Doctor“ nun als Wiederholung im Sommer, während die Fans längst sehnsüchtig auf die Free-Premiere der zweiten Staffel warten.

Natürlich bekommt der Arzt, dessen Einsatz am Flughafen in Form eines Videos bereits auf YouTube gelandet ist, trotzdem eine Chance, was nicht zuletzt an seinem alten Bekannten Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff) liegt. Bald zeigt sich, dass es wohl keinen besseren Diagnostiker als Murphy am St. Bonaventure Hospital gibt, doch mit sozialer Interaktion hat er so seine Probleme.

Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) ist Autist mit einer sogenannten Inselbegabung. Das bedeutet, er ist außergewöhnlich gut im Diagnostizieren. Doch mit sozialer Interaktion hat er so seine Probleme. (TVNOW / 2017 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc)

Ein Arzt mit einem genialen Kopf aber schwierigem Charakter - dass einen diese Figurenzeichnung an „Dr. House“ erinnert, kommt nicht von ungefähr. Der Schöpfer von „The Good Doctor“ ist kein Geringerer als „House“-Erfinder David Shore. Doch an Shores Vorgänger reicht die neue Krankenhausserie nicht ganz heran. Bei den Zuschauern war die Erstausstrahlung der Arztserie im Herbst 2018 trotzdem ein Erfolg. Durchschnittlich schalteten 1,94 Millionen Zuschauer ein, was VOX einen Marktanteil von 6,7 Prozent bescherte. Besonders in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte „The Good Doctor“ mit 9,5 Prozent Marktanteil punkten. Und nun die gute Nachricht: Die zweite Staffel der Serie ist bereits via Sky verfügbar, die Free-TV-Premiere bei VOX wird im Herbst erwartet.