Tatort: Pumpen - So. 06.09. - ARD: 20.15 Uhr Tatort: Pumpen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wiener Muckibuden sind gefährlich!

Wilfried Geldner

In ihrem 23. gemeinsamen Fall werden die Wiener Kommissare Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit den Resten eines Toten auf den U-Bahn-Geleisen konfrontiert. Wer ist der Tote, wer sein Mörder? - Die Spur führt in ein Fitnesscenter, in dem eine Balkan-Mafia regiert.