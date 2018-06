Snow Patrol - Wildness

Alles ruhig auf der Insel, alles ruhig bei Snow Patrol. In den letzten 15 Jahren könnte es das Credo der britischen Band um Sänger Gary Lightbody gewesen sein. Zumindest, wenn man die Musiker und ihren immer irgendwie schläfrigen Folk- und Indie-Rock von außen beobachtete. Zu ihrer Musik ließ es sich schon immer gut träumen oder langweilen, weil nicht viel passierte. Alles normal, alles okay, suggerierten die Songs oft, obwohl die Themen auch mal brisant wurden (Krieg im Irak, Liebe, Leiden). Nun ist es aber so, dass nichts mehr ruhig ist auf der Insel. Es rumort, Großbritannien arbeitet am Ausstieg aus der EU. Wie es weitergeht, das weiß keiner so richtig. Auch Lightbodys angebliche Entspanntheit war ein Trugschluss. Ihn plagten furchtbare Depressionen, die er zum Glück überlebt hat. Auch das ist ein Grund dafür, dass sieben Jahre nach „Fallen Empires“ wieder ein Album der Band erscheint. Es heißt „Wildness“.

Wild klingt „Wildness“ nicht, so viel schon mal vorweg. Aber das muss auch gar nicht sein, denn der Titel scheint eher auf die wilden Wirren im Inneren von Lightbody bezogen zu sein. „This is not the same as other days / this is something else“, singt er gleich zu Beginn des Albums. Tatsächlich haben Snow Patrol ihre Komfortzone verlassen und es gewagt, „something else“ zu spielen.

Snow Patrol sind ruhig, aber innerlich aufgewühlt. (Simon Lipman at European Space Agency)

Es ist nämlich so, dass die völlig erwartbaren Lagerfeuergitarren gezupft werden und dann plötzlich synthetische Töne in Songs reinknallen, die da nicht sein sollten. Sie wirken wie Fremdkörper, klingen wie die industriellen Klänge, die auf dekonstruierter Tanzmusik aus dem Pan-Label-Umfeld zu hören sind. Doch es sind nur ganz kurze Momente, dann geht es schon wieder weiter mit dem üblichen Repertoire aus Gezupfe und Geklimper. Diese kurzen Einschübe aber sind es, die „Wildness“ unberechenbarer machen, als es zu erwarten war. Das ist gut.

Trotzdem durchzieht der Nebel der Langeweile die meisten Stücke, umhüllt sie, nimmt ihnen ihre Kraft. Oft wirken Snow-Patrol-Songs wie Wegwerfware, was durchaus empathisch gemeint ist. Man nutzt beziehungsweise hört sie einmal, erfreut sich am Falsett Lightbodys, an der Ruhe, die er noch immer vermitteln kann, an den wenigen Störtönen, an den schönen Melodien. Dann legt man sie weg und vergisst sie. Leider verpuffen dadurch aber auch die intimen Momente der Introspektion und die bildhaft geschilderten Ängste und Leiden Lightbodys. Auf „Wildness“ macht er sich nahbar, aber aufgrund der Schwammigkeit des Sounds bleibt doch viel zu wenig hängen.