So packend wie immer und schneller denn je: Die für den 16. März angekündigte Neufassung von "Burnout Paradise". (Electronic Arts / Criterion)

Mit „Paradise“ setzte Rennspiel-Spezialist Criterion vor zehn Jahren das größte und bis heute beste „Burnout“-Spiel auf die digitale Straße: Der riesige, offene Bleifuß-Schauplatz „Paradise-City“ ist bis heute legendär. Darum verhilft Hersteller Electronic Arts dem PS-Spektakel jetzt zum längst überfälligen Comeback: „Burnout Paradise“ erscheint am 16. März als Remaster-Edition für PS4 und Xbox One. Die bringt neben dem Hauptspiel acht Add-Ons aus dem „Year of Paradise“ mit - einschließlich der Spielwelt-Erweiterung „Big Surf Island“.

Neben allerlei technischen Verbesserung und gehörig aufgemotzten Texturen verspricht die Neuauflage vor allem für Besitzer von PS4 Pro oder Xbox One X ein visuelles Spektakel: Auf den beiden neueren Konsolen-Modellen schießen die „Burnout“-Boliden mit pfeilschnellen 60 Bildern pro Sekunde und 4K-Auflösung über den Bildschirm.

Für einen späteren Termin verspricht EA außerdem eine PC-Version des Spiels. Die ehemals Konsolen-exklusive Erweiterung „Big Surf Island“ wird damit zum ersten Mal auch Windows-Usern zugänglich gemacht.