Für wenige Stunden durften sich Fans von Bethesdas „Fallout“-Reihe am 30. Mai im siebten Himmel wähnen, denn der US-Hersteller hatte überraschend einen neuen Teil der traditionsreichen Rollenspiel-Serie angekündigt. „Fallout 76“ soll der Neuling heißen und die Geschehnisse rund um den Atombunker oder „Vault“ mit der Nummer 76 schildern. Weitere Informationen verspricht Bethesda für die Spiele-Messe E3.

Doch schon zu diesem Zeitpunkt wurden viele Serien-Kenner wegen der seltsamen Benennung des Spiele-Titels skeptisch: Zwar starten alle „Fallout“-Geschichten entweder in einem Vault oder haben einen solchen zum Ziel - trotzdem wurden die einzelnen Teile der Marke bisher durchgehend nummeriert.