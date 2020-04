Bonds (Daniel Craig) Aston Martin ist zurück - und er besitzt noch immer außergewöhnliche Fähigkeiten. (TVNOW / Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc.)

Mit „Skyfall“ (2012) gelang Regisseur Sam Mendes („American Beauty“) nicht weniger als die Rettung einer der populärsten und erfolgreichsten Filmreihen vor ihrem Untergang. Der 23. Bond-Film ist modern und klassisch zugleich: 21. Jahrhundert und doch tief verwurzelt in der Tradition der Agentenreihe. Nun wiederholt RTL den herausragenden Blockbuster zur Primetime.

Es ist keine große Organisation, mit der sich James Bond (Daniel Craig) in „Skyfall“ auseinandersetzen muss. Streng genommen ist es nur eine einzige Person und ihr Motiv ist simpel: Rache. Javier Bardem spielt diesen Raoul Silva, der sich zum Ziel gesetzt hat, den britischen Geheimdienst MI6 zu zerstören. Gekonnt setzt er die Tradition irrsinniger Schurken in 007-Filmen fort.

007 soll dem Auftragsmörder Patrice (Ola Rapace) eine Festplatte entwenden. (TVNOW / Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc.)

Daniel Craig lieferte mit „Skyfall“ seine bisher beste, weil charakterstärkste Leistung in der traditionsreichen Rolle ab. Dieser 007 ist meistens todernst, zielorientiert und vor allem schweigsam wie nie zuvor. Dies, verbunden mit einer kraftvollen Bildsprache, verleiht seiner Figur eine Form von Macht und Bedrohlichkeit, wie man sie allenfalls bei Sean Connery und später bei Timothy Dalton sah.

Abschied von Daniel Craig

Auf M (Judi Dench) hat es der Schurke am meisten abgesehen. (TVNOW / Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc.)

Im Anschluss an den Blockbuster zeigt RTL erstmals die britische Doku „Being James Bond“, ab 23.05 Uhr. Gemeinsam mit den Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson blickt Hauptdarsteller Daniel Craig auf seine vergangenen Filme als James Bond zurück: Wie wurde er zu 007? Wie wurde seine Darstellung von den vorherigen Bond-Darstellern beeinflusst? Und was geschah bei den Dreharbeiten?

In diesem Jahr wird Daniel Craig die Rolle des Geheimagenten 007 für immer an den Nagel hängen: Am 12. November erscheint mit „Keine Zeit zu sterben“ unter der Regie von Cary Fukunaga sein letzter Film als James Bond in Großbritannien und Deutschland. Weltweit wird der Film ab 25. November zu sehen sein. Erst kürzlich wurde der eigentlich für Frühjahr geplante Start für den 25. Film der Reihe angesichts des weltweiten Ausbruchs des Coronavirus um ein halbes Jahr verschoben.