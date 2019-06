Wenn ab Montag, 1. Juli, die Tennis-Elite um den begehrtesten Titel des weißen Sports aufschlägt, ist Sky vollumfänglich dabei am Geschehen. Der Pay-TV-Anbieter berichtet bis zum geplanten Finale der Männer am Sonntag, 14. Juli, mehr als 350 Stunden live vom wichtigsten Tennis-Turnier der Welt in Wimbledon. Zu Beginn des Turniers bis einschließlich Montag der zweiten Turnierwoche (8. Juli) sind die Kanäle Sky Sport 1 bis 5 HD ausschließlich für die Matches im All England Lawn Tennis & Croquet Club reserviert. Die Live-Berichterstattung beginnt jeweils um 11.45 Uhr und läuft bis planmäßig 22 Uhr.

Zur Einstimmung auf das Turnier liefert Sky den Tennis-Fans einen besonderen Service. Der Sender überträgt die Erstrundenmatches der beiden Titelträger Novak Djokovic am Montag, 1. Juli, und Angelique Kerber am Dienstag, 2. Juli, jeweils live ab 13.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD.

Hoffen auf Kerber, Zverev