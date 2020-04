Trent Reznor (Bild) und seine Nine Inch Nails haben überraschend ein neues Doppelalbum veröffentlicht: "Ghosts V - VI". (Universal)

Einfach nur Musik veröffentlichen, die für sich steht - das geht in diesen Tagen nicht. Jeder Künstler macht sich gerade Gedanken darüber, ob er seine neue Single oder sein neues Album jetzt wie geplant veröffentlichen kann. Er muss es erklären, wenn er sich dafür entscheidet - und auch, wenn er sich dagegen entscheidet. Nicht wenige, Lady Gaga und Billy Ocean zum Beispiel, haben ihre neuen Alben bereits verschoben, schweren Herzens und so weiter: Jetzt ist einfach nicht die Zeit für Spaß-Musik. Andere, etwa Pearl Jam, Dua Lipa und R'n'B-Shootingstar Jessie Reyez, gehen den Jetzt-erst-recht-Weg: Die Leute brauchen doch gerade in diesen Tagen auch etwas Schönes, an dem sie sich festhalten können! Per se falsch ist keiner der beiden Ansätze. Ein kleiner Sonderfall sind die Nine Inch Nails: Trent Reznor hatte bis vor Kurzem offenbar nicht geplant, genau jetzt neue Musik zu veröffentlichen, und doch hat er es getan.

„Weird times indeed“, heißt es eröffnend in einem Statement zu „Ghosts V - VI“ auf der Band-Homepage, wir leben also gerade in wirklich seltsamen Zeiten. Man schwanke gerade ständig zwischen Hoffnung und äußerster Verzweiflung, erklären die Nine Inch Nails, und: „Die Musik hat uns immer geholfen, uns weniger allen zu fühlen in der Welt.“ Deshalb jetzt also dieses neue, wie aus dem Nichts erschienene Doppelalbum. Die Nine Inch Nails präsentieren „Ghosts V - VI“ als direkte künstlerische Reaktion auf die Coronakrise.

Ziemlich reduziert, das alles: So sieht das Cover zu "Ghosts V: Together" aus. Die Nine Inch Nails veröffentlichten die neue Instrumental-Musik vor dem Hintergrund der Coronakrise. (The Null Corporation)

Zweieinhalb Stunden Musik - geschenkt!

Schon jetzt einen zweieinhalbstündigen Corona-Soundtrack zu veröffentlichen, wirkt seltsam. Aber immerhin, um das Geschäft scheint es nicht zu gehen. Trent Reznor und Atticus Ross, die beiden Menschen hinter Nine Inch Nails, verdienen nichts an „Ghosts V - VI“. Oder fast nichts. Das rein instrumentale Doppelalbum ist zwar auch bei Spotify und Co. abrufbar und wird auf dem Weg (mutmaßlich) ein paar Cent in die Kassen spülen, außerdem sind die Nine Inch Nails jetzt auch wieder „ein Thema“, was immer etwas abwirft. Aber: Die beiden Hälften dieses Doppelalbums, „Ghosts V: Together“ und „Ghosts VI: Locusts“, werden auf der Homepage auch zum kostenlosen Download angeboten. Eine CD, die man kaufen könnte, gibt es (noch) nicht. Die Nine Inch Nails verschenken dieses ziemlich ausufernde neue Werk - was ja eigentlich sehr nett ist.

"Ghosts VI: Locusts": Die zweite Hälfte eines neuen Instrumental-Doppelalbums der Nine Inch Nails. (The Null Corporation)

Die Musik auf „Ghosts V - VI“ als direkte Antwort auf Corona, Quarantäne und Social Distancing zu positionieren, hat trotzdem einen komischen Beigeschmack. Man weiß nicht genau, wann diese Songs entstanden. Ist das hier die neue Musik, auf die Fans schon 2019 gehofft hatten? Etwas tatsächlich spontan Erschaffenes? Oder etwas eigentlich schon Älteres? Trent Reznor hat 2008 schon einmal eine „Ghosts“-Serie veröffentlicht (I - IV) - eine große Sammlung kleiner Songschnipsel und -skizzen, durchgehend ohne Gesang und tatsächlich auch dafür gedacht, diejenigen Fans zu beglücken, die sich aus dem NIN-Rohmaterial gerne mal eigene Musik basteln wollen. Seit 2008 hat Reznor sicher genug Liegengebliebenes für fünf Doppelalben angehäuft.

Irgendwo zwischen „Space Oddity“, Debussy und John Zorn

Vor allem "Ghosts V", die "freundlichere" Hälfte dieses Doppelalbums, klingt manchmal nach solchen liegengebliebenen Ideen aus früheren Tagen. In "Letting Go While Holding On" wiederholt Reznor zehn Minuten lang stoisch ein Thema auf dem Keyboard, während im Hintergrund die sündteuren Computer zaubern. Ein bisschen Endzeitstimmung, ein bisschen Hoffnung, Irgendwo zwischen „Space Oddity“, Debussy und John Zorn. Vor allem die sehr minimalistischen Momente dieser Songs hätte man sich gut auf den NIN-Alben der späten 2000er- und frühen 2010er-Jahre vorstellen können. Man kann sich aber auch gut vorstellen, zu dieser Musik am Fenster zu sitzen und sich zu fragen, wann man denn eigentlich zuletzt einen Schmetterling gesehen hat.

Was Reznor hingegen auf „Ghosts VI“ präsentiert, klingt sehr viel stärker nach neuem, aktuellen NIN-Output. Aufgelöste Songstrukturen, Unruhe, eine einsame Trompete kurz vor dem Tod durch Trauer und viele Geräusche, die den Hörer auch ein wenig nerven wollen: „Ghosts VI“ knüpft in Sachen Kauzigkeit und Experimentierfreude direkt an die drei EPs an, die Reznor mit den Nine Inch Nails zuletzt relativ dicht aufeinanderfolgend veröffentlicht hat.

Die Stücke auf „Ghosts V“ sind alle wunderschön auf NIN-Art, die Musik auf „Ghosts VI“ hingegen gehört auch ohne Gesang zum Interessantesten, was die Nine Inch Nails in den letzten 15 Jahren veröffentlicht haben. Im Ganzen hat das neue Doppelalbum auch deutlich mehr Schliff als damals „Ghosts I - IV“. Und natürlich: Diese Musik zwischen Dystopie, Chaos und Aufbruchsstimmung ist der beste Soundtrack, den es für die Coronakrise geben kann - wer sonst sollte ihn liefern, wenn nicht Trent Reznor? Trotzdem bleibt das Gefühl: Das meiste davon hören wir jetzt vielleicht auch nur deshalb, weil Reznor ohnehin keine andere Verwendung mehr dafür gehabt hätte.