„Wir sind schwer betroffen“: ZDF nach Angriff auf „heute-show“-Team geschockt

teleschau

Ein Team der ZDF-„heute-show“ wurde am Freitag in Berlin angegriffen. Vier Mitarbeiter wurden dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus kamen. Am Tag danach herrscht tiefe Fassungslosigkeit.