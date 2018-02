Ulrich Wickert, aufgenommen im Oktober 2017, auf der 69. Frankfurter Buchmesse, in Frankfurt/Main. (dpa)

Moin Herr Wickert, hatten Sie eine "geruhsame Nacht"?

Absolut, ja, Gott sei Dank.

Die haben Sie 15 Jahre lang als Tagesthemen-Moderator den Deutschen gewünscht. Erinnern Sie sich gern daran?

Ja. Und wissen Sie, woher der Spruch kommt? Die Tagesthemen wurden anfangs zum Programm-Ende in der Nacht gegen 0.30 Uhr wiederholt. Ein Zuschauer schrieb mir, er bedauere sehr, dass ihm niemand mehr eine gute Nacht wünsche. Ich habe mir daraufhin gedacht: Wenn sich einer die Mühe macht, einen Brief zu schreiben, denken andere wahrscheinlich ebenso. Also habe ich mir Gedanken gemacht. Ich konnte ja nicht einfach eine Gute Nacht wünschen, weil andere Sendungen noch auf die Tagesthemen folgten. Ich habe dann lange gesucht , bis ich auf das Wort „geruhsam“ gestoßen bin, was ja aus der Postkutschenzeit stammt. Mir gefiel das Wort, weil es bedeutet: findet Ruhe. So habe ich es übernommen.

Sie haben ein schillerndes Leben geführt: geboren in Tokio, Kindheit in Heidelberg, Jugend in Paris, Korrespondent in New York, Washington und Paris, später dann Mr. Tagesthemen. Sind Sie privilegiert?

Ich habe Glück gehabt - und es mir selbst erarbeitet. Es ist ja nichts einfach so vom Himmel gefallen. An dem Tag, als ich Examen machte, sagte mein Vater: Von heute an bekommst du kein Geld mehr. Aus Zufall habe ich zum Journalismus gefunden und hatte das Glück, Französisch zu sprechen, weil ich einige Jahre eine Schule in Paris besucht hatte. Und dann habe ich immer die richtigen Entscheidungen getroffen: etwa ins Ausland zu gehen; für den WDR nach Paris oder als Student mit Stipendium nach Amerika. Die Basis für mein spannendes Leben lag darin, dass ich Glück hatte beim Aufwachsen. Ich war nicht auf einen kleinen Ort irgendwo fixiert, sondern von Anfang an daran gewöhnt umzuziehen: von Japan, wo ich geboren wurde, nach Deutschland, Paris oder Amerika. Privilegiert bin ich insofern, dass alles gelungen ist.

Sie haben mal gesagt, dass jeder zivilisierte Mensch letztlich ein Franzose sei. Was meinen Sie damit?

So habe ich das nicht gesagt. Es steht im Zusammenhang mit nationalistischen Überzeugungen etwa von Oswald Spengler nach dem Ersten Weltkrieg, die allein Deutschland als „Land der Kultur“ sahen und für die die Franzosen wie auch die Engländer nur „zivilisiert“ waren. In diesem Zusammenhang sage ich gern: Mir ist ein zivilisierter Mensch lieber als ein kultivierter.

Erklären Sie uns bitte den Unterschied.

Der zivilisierte Mensch verhält sich nach den Regeln der Zivilisation, des menschlichen Umgangs. Der kultivierte Mensch meint, die Kultur, gemeint ist die Hochkultur, stehe über allem. So dachten auch diejenigen, die im KZ Beethoven spielen ließen - wenn man es ganz böse sagen will.

Was sind Sie eigentlich mehr: Franzose oder Deutscher?

Deutscher, keine Frage. Das Bewusstsein dafür, Deutscher zu sein, ist allerdings im Ausland entstanden. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich als junger Mensch, mit meinem Bruder in einem Café in Paris saß. Als wir neben uns am Tisch eine Frau mit einer KZ-Nummer auf dem Arm entdeckten, haben wir sofort aufgehört, Deutsch zu sprechen. Wir haben uns geschämt, Deutsche zu sein. Aber ich bin im Ausland eigentlich nie als Deutscher beurteilt worden, sondern als Mensch. Daraus habe ich gelernt: Deutschland hat diese Vergangenheit, sie betrifft dich aber nicht als Person. Und trotzdem ist mir diese Vergangenheit im Beruf immer wieder begegnet. Als ich etwa Mitte der 80er Jahre in Lyon über den Prozess gegen den NS-Verbrecher Klaus Barbie berichtete, wollte ich eine Nebenklägerin interviewen, ein Frau, deren Mann durch Barbie ermordet worden war. Sie sagte: "Sie sind der erste Deutsche, mit dem ich seit vierzig Jahren spreche".

Sie leben in Hamburg. Wie kommen Sie ohne Savoir-vivre aus?

Man kann doch in Hamburg sehr ordentlich leben. Auch hier kann ich meinen Bordeaux trinken.

Gibt es etwas, das Ihnen hier fehlt?

Mir fehlt die Leichtigkeit, mit der Franzosen ihr Leben führen. Es fängt damit an, dass ich in Paris morgens in ein Bistro gehe, meine Zeitung lese, meinen Kaffee trinke und mein Croissant esse, weil es an jeder Ecke ein Bistro gibt. In Hamburg muss ich mich dafür ins Auto setzen, das ist mühselig. Und es gibt keine Bistros, die um halb neun schon auf sind.

Welche französische Eigenschaft würde den Deutschen gut tun?

Das, was man in Frankreich „la discretion“ nennt. Die Diskretion ist in Frankreich etwas sehr Angenehmes, man rückt dem anderen nicht zu sehr auf die Pelle.

Vielleicht ein Beispiel?

Ein deutscher Kollege in Paris, der ehemaliger Alkoholiker war, besuchte seinen Chefredakteur in Norddeutschland. Sie gehen gemeinsam essen, bestellen Schweinshaxe und weil der Chefredakteur meint, dass dazu Wasser nicht das passende Getränk sei, bestellt er gegen den ausdrücklichen Willen des Kollegen für ihn Bier und Schnaps. So aufdringlich sind nur die Deutschen, das täte ein Franzose nie.

Zu Ihrem 75. Geburtstag im Dezember ist Ihr neues Buch „Nie die Lust aus den Augen verlieren“ erschienen, in dem Sie von Begegnungen mit Menschen und Ihrer Neugier auf Neues in China, New York und Paris erzählen. Der Verlag wollte lieber ihre Lebensbilanz, eine Autobiografie. Warum hatten Sie dazu keine Lust?

Ich interessiere mich nicht so sehr für mich und mein Leben. Ich interessiere mich eher für andere Personen , das ist viel spannender. Über mich zu schreiben, wäre für mich eine Qual. Im Buch kommen ja Erlebnisse und Gedanken vor, die mich persönlich beschäftigt haben. So hat mich als Journalist immer die Frage interessiert, warum Werte in der Gesellschaft nicht eingehalten werden oder warum die Gemeinschaft heute auseinanderbröselt.

Apropos nach vorne schauen. Was halten Sie von den aktuellen GroKo-Plänen?

Ich glaube, dass uns nichts anderes übrig bleibt, weil die FDP nicht regieren will und vielleicht dafür auch noch nicht reif genug ist. Grundsätzlich habe ich nichts gegen eine Große Koalition.

Was sagen Sie dazu, dass Olaf Scholz Bundesfinanzminister werden soll?

Großartig. Die beste Wahl!

Finden Sie es richtig, dass die SPD-Mitglieder über die GroKo abstimmen?

Ja, es ist wichtig, dass es eine größere Beteiligung der Bürger an der Politik gibt.

Wünscht man sich in dieser Zeit nicht doch einen Erneuerer wie Emanuel Macron in Frankreich, der begeisterungsfähig ist und Empathie ausstrahlt?

Natürlich wünscht man sich jemanden wie Macron und nicht Herrn Schulz. Der Mann ist eine Katastrophe und es ist eine Katastrophe dieser Partei, ein Jahr lang nicht gemerkt zu haben, dass dieser Mann eine Katastrophe ist. Aber ich sehe in Deutschland keinen Macron. In Herrn Lindner sehe ich vielleicht einen Herrn Kurz, aber keinen Macron.

Sie sind 75 und schreiben fast jeden Tag für Bücher. Was treibt Sie an?

Mich treibt an, dass ich mich mit irgendwas beschäftigen möchte. Und da ich nicht Golf spiele, schreibe ich gerne Bücher. Das ist mein Hobby und für mich vor allem eine lebendige Beschäftigung mit Inhalten.

Sie haben mit Ihrer Frau Julia Jäkel, der Verlagschefin von Gruner + Jahr, zwei gemeinsamen Kinder, Zwillinge von 5 Jahren. Fühlen Sie sich auch mal als Hausmann?

Ich lebe und arbeite zuhause und kümmere mich selbstverständlich auch um die Kinder. Meine Frau und ich teilen uns das. Deswegen bin ich jedoch kein Hausmann.

Sind Sie ein moderner Mann?

Ich empfinde mich nicht als modernen Mann, sondern als Mann, der ein Leben führt, wie man es führen sollte. (schaut spöttisch und lässt seinen ironischen Ulrich-Wickert-Charme spielen)

Sie hatten „nie Angst“, Ihre Meinung zu sagen. Woher kommt Ihre Selbstsicherheit?

Der Grundstein dafür wurde wohl zuhause gelegt, da mein Vater auch jemand war, der immer seine Meinung gesagt hat. Als ich wegen angeblicher Unreife aus dem Konfirmandenunterricht geworfen wurde, hat mein Vater den entsprechenden Beschwerdebrief des Pastors zerrissen und weggeworfen. Dieser Rückhalt hilft. Ähnliches habe ich später erlebt, als ich als Student in den 60er Jahren wegen eines Briefs gegen den Rektor von der Uni ausgeschlossen werden sollte. Der Dekan der philosophischen Fakultät hat dies damals verhindert, indem er in diesem Fall mit seiner eigenen Amtsniederlegung drohte. Die Studentenrevolte der 60er Jahre, in der ich sehr aktiv war, hat mich geprägt. Wir waren eine Generation ohne Angst, wir hatten keine Angst vor Hierarchien.

Viele Menschen sind eher verunsichert oder haben sogar Angst – vor Jobverlust oder fehlender Anerkennung. Gibt es einen weisen Ulrich-Wickert-Tipp fürs Leben?

Ja! Nicht einschüchtern lassen und machen. Und beim Machen – und das ist zugleich der Titel meines jüngsten Buches - nie die Lust aus den Augen verlieren.

Neugier ist für Sie ein ebenfalls wichtiger Begriff ...

Neugier ist doch eine wunderbare Tugend. Neugier bedeutet, Respekt vor anderen Menschen zu haben, sie verstehen zu wollen statt sie zu beurteilen.

Was muss für Sie dieses neu gedachte Europa auszeichnen?

Es muss ein Europa werden, das weit über die Frage der Finanzen und der Wirtschaft hinausgeht. Macron sieht ein Europa der Bildung, das finde ich sehr gut. Er will ein soziales Europa, das in vielen Beziehungen viel näher zusammenrückt. Und er will den nationalen Egoismus zurückdrängen und Mobilität innerhalb Europas schaffen. Er will ein Europa, das seine Bürger beschützt.

Sie haben Macron schon getroffen, als ihn noch niemand kannte. Wer ist er?

Ich habe ihn bei einem Abendessen im September 2014 kennengelernt. Er war gerade seit einem Monat Wirtschaftsminister in Frankreich. Ich war fasziniert von ihm, weil er nicht wie ein Politiker redete, der schon 15 Jahre in der Politik ist. Er war völlig offen, ein völlig unverbrauchter Politiker. Aber damals hat kein Mensch, auch er selbst nicht, daran gedacht, dass er ein Kandidat für das Präsidentenamt sein könnte. Ich hätte ihn damals auch für zu jung gehalten.

Sie sind 29 Jahre älter als Ihre Frau, das ist in Deutschland nichts Ungewöhnliches mehr. Dass aber die Frau 24 Jahre älter ist wie beim französischen Präsidentenpaar scheint hierzulande noch ungewöhnlich. Ist das ein französisches Phänomen?

Nein. In Macrons Biografie gibt es dafür Erklärungen wie etwa die Bedeutung seiner Großmutter für ihn. Sie hat sich sehr um ihn gekümmert und hat ihn in die traditionelle französische Kultur und Literatur eingeführt. Ich interpretiere die Beziehung zu seiner Lehrerin, seiner späteren Frau, als Fortsetzung seiner Großmutter. Es ist also eine Frage der kulturellen und intellektuellen Identität.

Hat es Sie nie gereizt, selbst in die Politik zu gehen?

Wenn ich jetzt das Alter von Macron hätte, würde ich sagen: Es wird Zeit.

Von 1972-1980 waren Sie mal SPD-Mitglied. Wäre das heute noch die Partei Ihrer Wahl?

Ja, wenn ich Macron wäre. Diese Partei treibt einen doch inzwischen zur Verzweiflung.

Sie haben so viele bedeutende Persönlichkeiten von US-Präsidenten bis zu französischen Schauspielerinnen kennen gelernt. Wer hat Sie nachhaltig beeindruckt?

Es gibt sehr viele, die mich fasziniert haben: Günter Grass, Siegfried Lenz, Arthur Miller, Robert Ashley, , Neo Rauch oder Eugene Ionesco. Roy Lichtenstein hat mir mal das größte Bild geschenkt, das er je gemalt hat. Dummerweise hatte er es auf die Wand seines Galeristen gemalt.

Sie sind nach wie vor einer der populärsten Journalisten. Mögen Sie es, auf der Straße erkannt und angesprochen zu werden?

Wenn ich morgens an der Alster jogge und noch am Aufwachen bin, und es ruft jemand: „Noch ein bisschen langsam“, dann finde ich das blöd.

Was würden Sie Kindern, auch Ihren, heute gern mit auf den Weg geben?

Das Wichtigste ist, dass man Kindern mit Respekt begegnet und ihnen Selbstvertrauen gibt. Jemand, der Selbstvertrauen hat, hat es leichter im Leben.

Haben es Jugendliche heute schwerer als zu Ihrer Jugendzeit?

Ich glaube nicht, dass sie es schwerer haben. Natürlich gibt es benachteiligte Kinder, aber grundsätzlich leben wir heute in einer Wohlfahrtsgesellschaft, die es vor 40 oder mehr Jahren nicht gab.

---

SATZANFÄNGE

Im Laufe des Lebens habe ich viele Auszeichnungen erhalten. Die Wichtigste ist mir … Es gibt keine, die mir die wichtigste ist.

Glücklich macht mich … warmes Sonnenwetter.

Das Alter ist … unabwendbar.

Ich lese gerade … die Liebesbriefe von François Mitterand an seine Anne.

In Hamburg wollte ich längst mal wieder … über die zugefrorene Alster gehen.

Mein Lieblingsplatz ist … der Jardin du Luxembourg in Paris.

Eine Eigenschaft, die ich nicht an mir mag, ist … Ungeduld.

Mein Laster ist … Käse.

Ich kann gut … faulenzen.

Ich kann nicht ausstehen ..., wenn mir jemand auf die Pelle rückt.

Genuss heißt für mich … etwas mögen.

Wichtig im Leben sind … Familie, Freunde.

Ulrich Wickert in drei Worten ist ein … ganz gemütliches Kind.

---

Biografie

Ulrich Wickert, geboren 1942 in Tokio, studierte in Deutschland Jura und in den USA Politische Wissenschaften. Von 1977 bis 1991 war er ARD-Korrespondent in Washington, New York und Paris, von 1991 bis 2006 moderierte er die Tagesthemen. Er lebt in Hamburg und Südfrankreich, wo er neben Kriminalromanen auch politische Sachbücher schreibt. Er ist verheiratet mit Julia Jäkel, Chefin des Verlagshauses Gruner + Jahr, sie haben zusammen fünfjährige Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen.