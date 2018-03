Wotan Wilke Möhring und Michelle Meadows spielen zwei der Hauptrollen in "West of Liberty". (ZDF und Frederic Batier)

Durch das Zweite haucht bald Agenten-Flair von Welt: Das ZDF beginnt derzeit mit dem Dreh einer Spionage-Serie unter internationaler Ko-Produktion. In den Hauptrollen der sechsteiligen Miniserie „West of Liberty“ nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Engström spielen unter anderem Wotan Wilke Möhring, Lars Eidinger und Michelle Meadows.

Der Thriller unter Regie von Barbara Eder („Inside America“) handelt vom ehemaligen Stasi-Spitzel und Doppelagenten Ludwig Licht (Möhring), der nach seinem Dienstaustritt eine Kreuzberger Kneipe betreibt. Als ihn eines Tages sein früherer CIA-Kollege GT Berner (Matthew Marsh) um Hilfe bittet, begibt sich Licht wieder mitten in düstere Spionage-Abgründe.

Gerade wurde mit dem Dreh zu "West of Liberty" begonnen. Mit dabei: Michelle Meadows (links), Wotan Wilke Möhring und Julia Becker. (ZDF und Frédéric Batier)

Der spektakuläre Auftrag: Licht und GT suchen nach dem untergetauchten Whistleblower Lucien Gell (Eidinger), der einst das Netzwerk „Hydraleaks“ leitete. Der weltweit Gesuchte soll in Marrakesch in einem Friseursalon drei Amerikaner ermordet haben - jedenfalls nach Aussage der ehemaligen „Hydraleaks“-Sprecherin Faye Morris (Meadows), die dem Anschlag nur knapp entkam. Gegen Immunität will sie Gell ausliefern. Es beginnt eine weltweite Jagd.

Gedreht wird die Miniserie, die das ZDF mit SVT Schweden produziert, noch bis Ende Mai in Berlin, Köln, Marokko und Schweden. Noch unklar ist, wann der sechsteilige Thriller im deutschen TV läuft.