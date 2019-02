Moderne Klassiker wie Naughty Dogs "The Last of Us" erfahren inzwischen standardmäßig Makeovers für die jeweilige Nachfolge-Konsole. Aber was, wenn man sie auch auf der übernächsten Geräte-Generation noch spielen will? Ein neues Sony Patent deutet daraufhin, dass eine PS5 auch PS4- und PS3-Titel abspielen könnte. (Naughty Dog / Sony)