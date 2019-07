Wird der für Ende 2020 erwartete PlayStation4-Nachfolger geradezu irrational teuer? (Sony)

Mit der PS4 hat Sony bereits zur Markteinführung 2013 viele Gamer abgeholt - nicht zuletzt dank des günstigen Einführungspreises von knapp 400 Euro. Aber wird der Nachfolger ähnlich erschwinglich sein? Bereits während der letzten Monate hat Sony immer wieder darauf hingewiesen, dass man die nächste PlayStation-Generation wohl als Premium-Gerät für wahre Games-Enthusiasten positionieren will, die es vor allem auf hollywoodreif inszenierte Blockbuster- und Heimkino-Spektakel abgesehen haben. Und dieser Bombast könnte seinen Preis haben. Darüber hinaus besteht Grund zu der Annahme, dass Hardware Ende 2020 generell teurer ausfallen könnte - Ursachen wären der Handelskrieg zwischen den USA und China sowie der dadurch erschwerte Zugang zu „Seltenen Erden“, die für die Herstellung benötigt werden.

Vielleicht bietet der Online-Shop des schwedischen Media-Markts die Konsole deshalb auch für einen fast schon unverschämten Preis an: Wer die PS5 schon jetzt - ungefähr anderthalb Jahre vor ihrem Erscheinen - vorbestellen will, der stimmt damit einem theoretischen Preis von knapp 10.000 schwedischen Kronen zu, was etwa 950 Euro entspricht.

Da bislang kein anderer Händler die Hardware anbietet, könnte es sich bei dem absurd hohen Preis allerdings um einen Platzhalter handeln. Der wäre dann allerdings denkbar schlecht gewählt. Sony selber hat sich zu der Aktion bisher nicht geäußert.