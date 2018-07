Mit dem Flutschball will Joko Winterscheidt das Publikum überzeugen. In "Die beste Show der Welt" wird wieder die beste Idee für eine unterhaltsame Show gesucht. (ProSieben / Jens Hartmann)

Joko Winterscheidt (39) und Klaas Heufer-Umlauf (34) treten mal wieder gegeneinander an. Am Samstag, 11. August, sind die beiden zum siebten Mal auf der Suche nach der besten Show der Welt. Dabei werden sie abwechselnd eine Show präsentieren, die nach ihren Vorstellungen die beste Unterhaltung bieten soll. Danach stellt sich die Frage: Welche der insgesamt sechs Shows ist wohl die beste?

Jokos besondere Idee hat diesmal mit Fußball zu tun. Es geht um die Abwandlung des Fußballs zu „Flutschball“ - Jochen Schropp, Evil Jared Hasselhoff, Simon Gosejohann und Patrick Owomoyela treten in Teams gegeneinander an. Klaas dagegen lässt in einer seiner Shows Promis ihre Außenwahrnehmung selbst einschätzen.

Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf versprechen erneut "Die beste Show der Welt". (ProSieben / Andreas Franke)

Am Ende zählt, ob die vorgestellten Shows unterhaltsam, spannend und gut durchdacht sind. Das Publikum im Studio wird dann per Fernbedienung entscheiden, welche der sechs Ideen sie überzeugt hat und zur „besten Show der Welt“ werden könnte.

Moderiert wird „Die beste Show der Welt“, ein Format, das seit 2016 ausgestrahlt wird, von Jeannine Michaelsen. Insgesamt acht Folgen sind geplant. ProSieben zeigt die siebte Folge am 11. August zur besten Sendezeit. In der vergangenen Folge vom 31. März gewann Klaas mit der Show „Pietro Lombardi - Das Musical“ gegen seinen Kontrahenten Joko.