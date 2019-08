Peter Maffay gesteht: "Ich hatte nie einen Plan B". (Clemens Bilan/Getty Images)

Eine der größten deutschen Musiklegenden vollendet am 30. August sein 70. Lebensjahr: Peter Maffay hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Eine Woche vor seinem Geburtstag blickt der Musiker nun als Gast in Barbara Schönebergers Radio-Talk auf sein bewegtes Leben zurück - und berichtet vom Altern: „Ich hab keine Schwierigkeiten mit dem Älterwerden. Auch nicht mit der Zahl 70. Mir ist schon klar, dass irgendwann mal eine Veränderung eintreten wird. Im Augenblick fahre ich ein Pensum wie in den letzten 20 Jahren, ohne großen Unterschied. Ich bin bestimmt 280 bis 300 Tage im Jahr unterwegs“, erklärt Maffay in Schönebergers Radioshow „Mit den Waffeln einer Frau“, die das „barba radio“ am Samstag, 24. September, ab 11 Uhr, ausstrahlt.

Zudem plaudert der Sänger, der mit einem Konzert in Berlin in seinen Ehrentag hineinfeiern will, aus dem Nähkästchen: „In meinem Leben gab es niemals einen Plan B. Es ist ganz komisch: Es gibt nicht viele Sachen, die mir in dem Alter klar waren. Aber ich wusste mit 15, dass mein Wunsch alles dominiert hat, mit Musik zu leben und von Musik zu leben“. Dabei offenbart Maffay auch das Verhältnis zu seinem mittlerweile 93-jährigen Vater, der ihn immer unterstützt habe: „Wenn dich das wirklich interessiert, wenn dir das wirklich etwas bedeutet, dann mach es. Aber dann bemühe dich - das wird keine einfache Geschichte“, habe er ihm damals geraten.

Deutschrocker Peter Maffay sorgt sich nicht vor dem Älterwerden. (Andreas Rentz/Getty Images)

Noch immer verbringt Maffay möglichst viel Zeit mit seinem Vater: „Ich hoffe, dass wir noch oft die Möglichkeit haben uns auszutauschen. Es ist ein Vergnügen und ein Genuss, sich mit ihm zu unterhalten, weil er vom Kopf her so was von fit ist wie eh und je“. Er habe ihm „einfach viel zu verdanken, er hat mir viel beigebracht.“