Zwei Jahre nach dem Attentat bei einem ihrer Konzerte trat Sängerin Ariana Grande wieder in Manchester auf. (Getty Images / Dave Hogan)

Vor etwa zwei Jahren geschah bei einem Auftritt von Ariana Grande das Unfassbare: Gegen Ende ihres Konzertes in Manchester zündete ein Selbstmordattentäter eine Bombe, und 22 Menschen mussten sterben. Das Ereignis belastete die Sängerin sehr, sie litt sogar unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Nun gab sie erstmals nach dem schockierenden Attentat wieder ein Konzert in Manchester: Am Sonntag stand sie im Rahmen eines Konzertes der Pride-Organisation auf der Bühne.

„Manchester hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen“, erklärte die 26-Jährige der Menge. „Ich bin so glücklich, bei euch zu sein, also danke, dass ich hier sein darf. Es tut mir leid, ich bin so nervös. Ich wollte noch so viel mehr sagen, aber ich bin wirklich sehr überwältigt.“

Auch manche Fans, die seitdem Angstzustände haben oder in Therapie sind, bewegte das Konzert. Wie die „BBC“ berichtete, verriet ein Konzertbesucher: „Eines der Dinge, die ich tun wollte, war, zu diesem Konzert zu gehen und zu sehen, wie ich vorankam und versuchte, meine angstbedingten Symptome zu bewältigen, was ich auch tat. Ich bin wirklich stolz.“ Eine andere Besucherin sah den Konzertbesuch als Teil ihrer Therapie. „Zurückkommen ist wirklich schwierig“, erklärte sie.

Ariana Grande trat als Headliner auf und sang unter anderem "No Tears Left To Cry", Side To Side" und "One Last Time". Neben ihr traten Tulisa, Pixie Lott und Becky Hill auf.