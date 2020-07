Der Finanzdienstleister Wirecard steht im Zentrum eines der größten Finanzskandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte. (Lennart Preiss/Getty Images)

Einst galt Wirecard als eine Vorzeige-Erfolgsgeschichte, doch mittlerweile ist nur noch ein Scherbenhaufen von dem vormalig florierenden Finanzdienstleister übrig. Wie es zu dem krachenden Absturz samt Bilanzbetrug und einem flüchtigen Top-Manager kam, ist noch größtenteils ungeklärt. TVNOW plant trotzdem bereits ein Doku-Drama über den spektakulären Fall. Wie der Streamindienst am Donnerstag bekannt gab, soll das Doku-Drama von Regisseur Raymond Ley bereits im ersten Quartal 2021 bei TVNOW gezeigt werden. Neben dem Skandal selbst und der Firmengeschichte soll der 90-Minüter auch einen Fokus auf die Tätigkeiten führender Manager wie Jan Marsalek und Markus Braun setzen.

„Der Fall Wirecard ist Wirtschaftskrimi und Drama in einem“, kündigte Stephan Schäfer von RTL an. Dem pflichtet auch Nico Hofmann von der UFA, die den Stoff verfilmen wird, bei: „Der Fall Wirecard liefert nicht nur die Vorlage zu einem einzigartigen Wirtschaftskrimi, er ist auch ein Drama unter Königen - zwischen gerissener Kriminalität und Technologiegläubigkeit.“ Außerdem stellte er in Aussicht, welche Aspekte der Film aufgreifen wird, nämlich „gravierende Fehler bei der Aufsicht, politische Blauäugigkeit, um den Technologie-Standort Deutschland brillieren zu lassen, geprellte Anleger und Machtfantasien, die den internationalen Börsenmarkt wie einen Bürgerkrieg sehen“.

Stephan Schäfer von RTL kündigte für den Dokumentarfilm über den Wirecard-Skandal eine Mischung aus "Wirtschaftskrimi und Drama" an. (G+J / Antonina Gern)

Gleichzeitig betonten Schäfer und Hofmann die Wichtigkeit der Recherche und die Verzahnung von Film und Journalismus. Unterstützt wird das Projekt deshalb von Georg Mack, Ressortleiter Wirtschaft der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, und der freien Autorin Bettina Weiguny, die am Drehbuch des Doku-Dramas mitarbeiten. Neben dem Dokumentarfilm entstehen zudem ein weiteres sechsteiliges Format und ein True-Crime-Podcast.