Von Ruth Moschner bekam Faisal Kawusi Applaus, von Twitternutzern einen Shitstorm. (ProSieben / Willi Weber)

Die Freude über Heinz Hoenigs Demaskierung in der ProSieben-Gesangsshow „The Masked Singer“ war in den sozialen Medien groß: „Ich feiere den ersten A-Liga Promi - Hut ab!“, hieß es unter anderem bei Twitter. Ansonsten jedoch fielen viele Kommentare zur Sendung auch erbost aus. Der Grund: der fragwürdige Humor von Gast-Juror Faisal Kawusi. „Das ist der Grund, warum man Faisal nicht einlädt“, wurde im Netz ironisch kommentiert, als der Comedian dem sexy Pantherweibchen einen „Hüftschwung wie bei einer demotivierten Stripperin“ attestierte. Und sein „Witz“ auf Kosten der Kanzlerin („Wenn der Kakadu weiter so zittert, schwenke ich um und tippe auf Angela Merkel“) wurde im Netz verständnislos kommentiert: „Das geht gar nicht!“, „Der Humor ist zu grob!“

Dem Erfolg der Sendung tat der kleine Shitstorm jedoch keinen Abbruch: Mit 2,04 Millionen Zuschauern in der Zielgruppe von 14 bis 49 legte das musikalische Promiraten trotz Ferienzeit noch mal zu - und ist mit einem Marktanteil von 27,3 Prozent derzeit erfolgreicher als ähnlich große ProSieben-Shows wie „The Voice“ oder „Germany's Next Topmodel“. Nur die letzte Ausgabe von „Schlag den Raab“ im Dezember 2015 lief nach Angaben von „Meedia“ erfolgreicher für den Sender.