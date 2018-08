Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

WM nach der WM: Auftakt zum „FIFA“-eWorld-Cup 2018 in London

teleschau - der mediendienst

32 Spieler, dreidimensionales Grün, ein virtuelles Leder und 250.000 Dollar Preisgeld: Am Samstag treten die besten digitalen „FIFA“-Spieler der Welt an, um den „eWorld Cup“ in London zu gewinnen. Auch Fußball-Star Mesut Özil will künftig mitmischen.