Brokenwood - Mord in Neuseeland (1) - So. 21.07. - ARD: 21.45 Uhr Brokenwood - Mord in Neuseeland (1): Blut und Wasser

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wo bleibt das Grauen?

Wilfried Geldner

Sehr zum Verdruss des örtlichen Polizeichefs wird Kommissar Mike Shepherd (Neill Rea) in die neuseeländische Provinz berufen, um dort allerlei Mordfälle aufzuklären. Die jüngere Kollegin Kristin Sims (Fern Sutherland) hilft ihm dabei. Erster Film einer enen Krimireihe aus Neuseeland.