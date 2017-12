Noch sind viele Losscheine erhältlich. Am 22. Dezember findet dann die Auslosung statt. (Imago)

Nächste Woche ist es in Spanien wieder soweit: Am 22. Dezember werden die Gewinner der berühmten Weihnachtslotterie "El Gordo" (Der Dicke) ermittelt. Der Hauptpreis liegt bei 4 Millionen Euro. Die Tombola hat in Spanien Tradition: Sie wurde vor 205 Jahren ins Leben gerufen und gilt als die älteste und - gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme - auch als die größte Lotterie der Welt. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2,3 Milliarden Euro ausgeschüttet.

Spanier kaufen meist ein sogenanntes "Décimo", sprich: ein Zehntellos. Damit besteht die Chance auf ein Zehntel des gesamten Lottogewinns. Der Hauptgewinn beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los - jedoch bilden sich in Spanien meist Tippgemeinschaften. Kneipenfreunde, Nachbarn, ganze Familien und sogar ganze Dörfer bezahlen und bangen zusammen. Jeder Teilnehmer gibt im Schnitt 50 bis 60 Euro aus. In Deutschland ist ein Zehntellos ab 34,99 Euro erhältlich.

Gewinnhöhe wird singend vorgetragen

Die Gewinner werden am Morgen des 22. Dezember während einer vierstündigen Zeremonie im Madrider Teatro Real gezogen und von Schülern einen Internats singend vorgetragen.

Die Ziehung wird vom öffentlich-rechtlichen Fernsehensender Radiotelevisión Española (RTVE) übertragen und ist auch online im Live-Stream einsehbar. (dpa/ var)