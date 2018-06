Jonathan Davis - Black Labyrinth

Wenn man einen Irrgarten betritt, dann beginnt man umgehend mit der Suche nach dem Ausgang. Das ist bei dem „Black Labyrinth“ von Jonathan Davis nicht anders - allein schon, weil es da so düster und ungemütlich ist. Überall sind Dornen und böse Geister. Nachdem er mit Korn in den 90er-Jahren kräftig mithalf, die Metal-Szene umzuwälzen, und nachdem er die Band trotz personeller Veränderungen und Krisen bis heute irgendwie am Laufen hielt (2016 erschien das zwölfte Korn-Album), startet er mit 47 Jahren noch eine Solokarriere. Was soll da jetzt noch kommen?

Was schon mal nicht auf das Album gekommen ist, sind „Gibberish“-Gebrabbel und Dudelsack, einst die Markenzeichen von Jon Davis. Das ist wahrscheinlich ganz gut so. Es gibt auch keine bebenden Gitarren-Grooves oder fette, wabernde Bässe wie bei Korn. Davis durchwandert sein Labyrinth mit drahtigem, zeitgemäßen Metal, entdeckt hinter dieser Ecke elektronisches Drum-Gefrickel, hinter einer anderen ein altes Bass-Piano, und von irgendwoher sind immer wieder orientalische und asiatische Rhythmen zu hören.

Immer noch ein "Freak": Mit 47 Jahren veröffentlicht Korn-Frontmann Jonathan Davis sein erstes Soloalbum. (J. Weiner)

Einen wirklich eigenen Sound hat „Black Labyrinth“ nicht. Das erste Soloalbum von Jonathan Davis scheint eher eine Ansammlung aller guten oder halbwegs guten Ideen zu sein, die der Sänger mit Korn nicht umsetzen konnte. Es sind tatsächlich auch ein paar sehr brauchbare Nummern („Happiness“, „Your God“, „What You Believe“) dabei. Dennoch gelingt es Davis nicht, sich selbst mal von einer neuen Seite zu zeigen.

Die einstige Nu-Metal-Galionsfigur soll beim Schreiben vom Ganzfield-Experiment inspiriert worden sein, bei dem es um Parapsychologie und außerkörperliche Erfahrungen geht. Das schwarze Labyrinth ist aber natürlich auch wieder eine Metapher für sein trauriges Innenleben, für dieses düstere Durcheinander, aus dem es für Jonathan Davis vielleicht wirklich kein Entrinnen mehr gibt. So singt er auch solo immer wieder das Lied vom „Freak On A Leash“, von Außenseitertum und alten Wunden.

Keiner hat ihn lieb, keiner versteht ihn, er versteht die anderen auch nicht. Die wenigen lichten Momente werden sofort von der Dunkelheit verschluckt. Immerhin: Man kauft Davis diese große Pein immer noch ab, er ist mit seiner komplizierten Biografie keiner, der sich seinen Schmerz mühsam zusammenfantasieren muss. Nach Cornell und Bennington hört man bei solchen Tönen ja auch wieder genauer hin. Und trotzdem: Wer kein Fan ist, wird froh sein, wenn er wieder raus ist aus diesem Irrgarten. Puh!