In "Planet Zoo" muss sich der angehende Tiergarten-Chef um das Wohlergehen von Dickhäutern kümmern. (Frontier Developments)

Frontier Developments - die Simulations-Experten hinter detailverliebten Aufbau-Spielen wie „Planet Coaster“ oder „Jurassic World Evolution“ - laden in den digitalen Tierpark: Wer zum Beispiel aus moralischen Gründen ein Problem damit hat, echte Zoos zu besuchen, der kann sich mit „Planet Zoo“ ein gutes Gewissen machen - und das nicht nur, indem er Elefanten, Gorillas, Nashörner, Löwen oder andere Tiere in ihren Gehegen besucht, sondern sich vor allem um sie kümmert. Der digitale Tierpark gibt angehenden Direktoren ein stattliches Repertoire an Optionen zur Hand, mit denen sie ihren persönlichen Zoo aufbauen, planen, pflegen und in ein lukratives Unternehmen verwandeln können. Die neue Simulation, die nun angekündigt wurde, soll im Herbst für PC erscheinen.

Dem Entwickler zufolge wurde besonders viel Wert auf ein authentisches Verhalten der Tiere gelegt: Angeblich verhält sich jedes davon wie ein eigenständiges Wesen, um dessen individuelle Bedürfnisse sich der „Planet Zoo“-Manager aufopferungsvoll kümmern muss - sonst treten die tierischen Zeitgenossen schneller in den Streik als die Besucher „langweilig“ sagen können. Wer den Freunden auf vier Pfoten einen besonders großen Gefallen tun will, darf sie sogar wieder auswildern - damit sich der natürliche Arten-Bestand wieder erholen kann.

Die Löwen sind im Zoo natürlich eines der Highlights. (Frontier Developments)

Erfahrung mit animalischen Protagonisten hat das britische Traditions-Studio Frontier bereits mit den Konsolen-Versionen von "Zoo Tycoon" sowie den knuffigen "Kinectimals" für Microsofts Bewegungs-Controller Kinect" gesammelt.