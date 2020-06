Auf der Kieler Förde herrscht reger Schiffsverkehr. Und im Sommer beeindruckt manchmal der Sonnenuntergang. (ServusTV / NDR, Karsten Wohlrab)

Mallorca, Rimini, Barcelona - alles schöne Ziele, keine Frage! Doch im weitreichenden Schatten der Corona-Pandemie fallen Urlaubsreisen in weiter entfernte Länder, Städte und Regionen für viele in diesen Sommerferien aus. Zumal: Die auch weiter gelockerten Reisebeschränkungen könnten jederzeit wieder aufgehoben werden. Ein Gefühl der Sicherheit verschafft das bestimmt nicht. Deshalb entscheiden sich zumindest in diesem Jahr sehr viele für das Naheliegendste: Urlaub daheim.

Doch wohin zwischen Ostseeküste, dem Bayerischen Wald oder der Mecklenburgischen Seenplatte? Inspiration dafür liefert ServusTV Deutschland ab Montag, 15. Juni, im Rahmen der Sendereihe „Auf Entdeckungstour durch Europa“. Die insgesamt zehn Folgen stehen unter dem Motto „Urlaub in Deutschland“. Im Mittelpunkt stehen die verschiedensten Regionen und Sehenswürdigkeiten Deutschlands.

Spektakulär: Durch den durchaus engen Nord-Ostsee-Kanal schippern immer wieder Hochsee-Giganten. (ServusTV / NDR, Karsten Wohlrab)

Werktäglich, jeweils um 15.05 Uhr, rücken die Dokumentationen unter anderem von „Mare TV“ Sehnsuchtsorte in den Mittelpunkt, dies es eben auf Mallorca, Rimini oder in Barcelona nicht zu bestaunen gibt. Es geht beispielsweise an die Kieler Förde (Mittwoch, 17. Juni) oder nach Amrum (Donnerstag, 18. Juni). Die nordfriesische Insel südlich von Sylt hat übrigens den größten zusammenhängenden Sandstrand Nordeuropas zu bieten und gilt auch als einer der sonnenreichsten Orte Deutschlands.