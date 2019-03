Ein Feuerwehrmann mit Atemschutzausrüstung vor dem Ort der Brandkatastrophe in Nürnberg. (Lino Mirgeler / dpa)

Bei einem Brand in einem Nürnberger Wohnhaus sind am frühen Morgen vier Kinder und eine Frau ums Leben gekommen. „Ein Säugling starb im Krankenhaus. Drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren starben am Brandort“, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen. Auch eine 34-jährige Frau überlebte das Feuer nicht. Vier weitere Erwachsene, die sich noch selbstständig aus dem Gebäude retten konnten, kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Es bestehe aber nach derzeitigem Stand keine Lebensgefahr, sagte die Sprecherin.

Das Feuer in dem Haus, das in einem Industriegebiet im Nürnberger Stadtteil Sandreuth liegt, war nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Die Brandursache blieb zunächst unklar. „Wir haben derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung, ermitteln aber in alle Richtungen“, sagte die Polizeisprecherin. Die Rettungskräfte waren mehrere Stunden lang mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Der Notruf war nach Angaben der Feuerwehr gegen 3.00 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen habe das halbe Erdgeschoss bereits lichterloh gebrannt, aus dem Rest des Hauses drang demnach dichter Rauch. Im Obergeschoss fanden die Einsatzkräfte schließlich die Frau und die vier Kinder. Alle Versuche, diese zu reanimieren, seien aber gescheitert, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Bei einem Brand in Rheinland-Pfalz waren im Februar ebenfalls fünf Menschen gestorben. Dort kamen drei Männer im Alter zwischen 43 und 54 Jahren sowie zwei 54-jährige Frauen ums Leben. Sie wurden tot in einer Dachgeschosswohnung gefunden. Als Brandursache galten damals Tabakreste im Abfall. (dpa)