Seine „Experimente“ waren für RTL ein großer Erfolg, jetzt heuert Jenke von Wilmsdorff beim Konkurrenten ProSieben an. Nach dem im April verkündeten Ende der Zusammenarbeit mit den Kölnern hat der Journalist gleich für mehrere Jahre eine neue TV-Heimat gefunden. „Jenke von Wilmsdorff wird für ProSieben mehrere neue Programme entwickeln, die er in Eigenregie umsetzt“, kündigte der Sender an. Weitere Details zu den neuen Formaten sind noch nicht bekannt, im Sommer 2020 soll es losgehen.

„Jenke von Wilmsdorff steht für ausgezeichnetes nachhaltiges Fernsehen. Mit ihm wird ProSieben seine Factual-Kompetenz weiter ausbauen. Wir wollen in den nächsten Jahren gemeinsam viel Neues ausprobieren - und auch weiter das ein oder andere Experiment wagen“, erklärte ProSiebens Senderchef Daniel Rosemann. Auch von Wilmsdorff selbst gibt sich euphorisch: „Ich liebe und lebe Experimente und so freue ich mich riesig auf die vielen neuen Möglichkeiten, die mir ProSieben bietet. Die Vielfalt des Programms, der Mut des Senders und die gemeinsame Vision, erfolgreiches und relevantes Fernsehen zu machen, sind für mich und meine Arbeit die allergrößte Motivation.“

Für seine "Jenke-Experimente" bei RTL erhielt Jenke von Wilmsdorff mehrere Auszeichnungen der Branche, darunter den Deutschen Fernsehpreis 2019. Künftig arbeitet er mit ProSieben zusammen. (2019 Getty Images/Andreas Rentz)

In seinen „Jenke-Experimenten“ hatte der frühere „Extra“-Reporter von 2013 bis März 2020 gesellschaftliche Themen wie Alkoholmissbrauch, Nikotinsucht oder Gefängnis über mehrere Wochen hinweg am eigenen Leib ausprobiert. Jenke gewann für das Format zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Fernsehpreis 2019 in der Kategorie „Bestes Infotainment“ und einen Preis des niedersächsischen Sozial-Ministeriums für die Folge „Jenke als alleinerziehende Mutter“.