Rammstein arbeiten offenbar an einem neuen Album. Wann die Platte erscheinen soll, ist allerdings noch offen. (Guido Karp / Universal)

Es sind nur drei Worte und ein paar Fotos, dennoch gab es fast 50.000 Likes: Rammstein haben bei Facebook Aufnahmen geteilt, die die Band im Studio zeigen. Betitelt ist der Post mit den Worten „Work in progress!“ - Offenbar arbeiten Rammstein an einem neuen Album, der ersten Platte seit dem 2009 erschienenen „Liebe ist für alle da“.

Die Arbeiten an Album Nummer sieben sollen bereits vor rund drei Jahren begonnen haben. Die neue Platte erwarten Fans allerdings nicht nur mit Vorfreude: Nachdem Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe vor einiger Zeit in einem Interview mit der Zeitschrift „Metal Hammer“ erzählt hatte, die Band sei während der Arbeiten an „Liebe ist für alle da“ beinahe zerbrochen, steht nun die Befürchtung im Raum, dass die Hardrockband derzeit zum letzten Mal gemeinsam in Studio stehen könnte. Im September 2017 hatten Rammstein allerdings noch allen Trennungsgerüchten widersprochen und verkündet: „Die Band arbeitet nach einer erfolgreichen Festival-Tour im Moment an neuen Songs.“ In einem Fernsehinterview erklärte Kruspe außerdem, die Band habe bereits „35 Songs, die fast fertig sind“.

Zuletzt hatte die Band um Sänger Till Lindemann 2009 das Album "Liebe ist für alle da" veröffentlicht. (Universal)

In den Jahren nach Veröffentlichung von „Liebe ist für alle da“ waren Rammstein mehrfach auf Tournee, dabei enstanden die Konzertfilme „In Amerika“ und „Rammstein: Paris“. Außerdem veröffentlichten mehrere Rammstein-Mitglieder Soloalben, darunter Sänger Till Lindemann, der zusammen mit Peter Tägtgren die Platte „Skills In Pills“ auf den Markt brachte.