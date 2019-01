Aktuelle Add-Ons und Updates (im Bild: "Tides of Vengeance") verhelfen Blizzards "World of Warcraft" immer wieder zu kurzen Höhenflügen. Doch viele Fans wünschen sich eine Classic-Version ohne Erweiterungs-Schnickschnack. Starttermin dafür: Sommer 2019. (Blizzard)

„World of Warcraft“-Hersteller Blizzard ächzt offenbar unter schrumpfenden Abo-Zahlen für sein Langzeit-Online-Rollenspiel. Neue Erweiterungen wie das jüngst veröffentliche „Battle for Azeroth“ oder dessen jüngstes Update „Tides of Vengeance“ bringen dem Klassiker zwar immer wieder kurzen Auftrieb, aber langfristig fragmentieren sie die Kunden-Basis. Umso lauter wird der Ruf nach einer „Vanilla“-Version des Titels - also einem „World of Warcraft“ wie zu den Anfängen und ganz ohne Add-On-Schnickschnack.

Nur: Wie genau sah das Online-Rollenspiel überhaupt aus, als es vor 14 Jahren vom Stapel lief? Dieser Frage geht das mit der Vanilla-Umsetzung beauftragte Blizzard-Team gerade nach. Aber die Suche gestaltet sich gar nicht so einfach. Einem Entwickler-Interview mit der „Computerbild“ zufolge geht man aktuell Detail-Fragen nach, die auf den ersten Blick fast schon absurd erscheinen: Was zum Beispiel, wenn ein „WoW“-Hexenmeister nach der Beschwörung eines Dämonen einen weiteren herbeizitiert? Verflüchtigt sich der erste Dämon dann zum Anfang oder erst am Ende der neuen Beschwörung?

Das Resultat soll eine „WoW“-Fassung werden, die zwar auf dem aktuellen Programm-Code basiert, die sich aber anfühlt wie ein klassischer Server und ziemlich genau der alten Programm-Version 1.12 entspricht. Sogar die damals technisch bedingte Zeit-Verzögerung beim Verschicken von Nachrichten haben die Entwickler imitiert. Geändert haben sie dagegen die maximale Anzahl an Schwächungs-Effekten (16 anstelle von acht), auch die automatische Vervollständigung von Namen entspricht der aktuellen, modernen Programm-Fassung.

Wer der Vanilla-Version eine Chance geben will, bekommt vermutlich noch diesen Sommer seine Chance. Der Zugriff auf das Classic-„WoW“ bedarf keiner Zusatzzahlung und kann als Bestandteil des normalen Abonnements in Anspruch genommen werden.