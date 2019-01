Valentin selbst bezeichnete sich als "Volkssänger". Als solchen hat man ihm auf dem Viktualienmarkt ein Denkmal gesetzt. (BR / Natasha Heuse)

Zum 70. Todestag des Komikers Karl Valentin am 09. Februar - er verstarb an einer Lungenentzündung, als er in einem Theater übernachtete - erinnert ein Feuilleton von Andreas Ammer im Bayerischen Fernsehen am 29. Januar (22.30 Uhr) an den Meister der anarchischen Sketche und Clownerien. Dichter wie Bertold Brecht und Samuel Beckett bewunderten ihn, aber auch Kurt Tucholsky und Kritiker wie Alfred Kerr. Jede Zeit hat „ihren Valentin“. In den Zwanzigern und Dreißigern bewunderte man ihn in München und Berlin, doch einer Weltkarriere blieb er stets abhold, als „Volkssänger“ bezeichnete sich der gelernte Schreiner selbst, der ab 1912 bahnbrechende Slapstick-Filme drehte. Ammer befragt in seinem Film Komiker und Kabarettisten wie Luise Kinseher, Willy Astor, Helmut Schleich und Christian Springer und beobachtet Schauspielschüler, die Valentin auf Hochdeutsch proben. Doch bei allem intellektuellen Urteil ist das Wichtigste das Lachen. „Kinder schmeißen sich vor Lachen weg“, weiß Luise Kinseher, wenn sie etwa den Sketch „Im Schallplattenladen“ sehen. Der Buchbinder Wanninger lebt bis heute ebenso wie der Radfahrer Wrdlbrmpft, der dem Verkehrspolizisten etwas widerwillig seinen Namen nennt. Zwischen alldem stellt Christian Springer aber auch die Frage, warum man eigentlich Valentins Größe immer wieder verteidigen müsse. Mit Mozart werde das ja schließlich auch nicht gemacht.