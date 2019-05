"Earthworm Jim" für Super Nintendo und Mega Drive bestach 1994 vor allem durch sein aberwitziges Charakter-Design. Die zwei Jahre später veröffentlichte Fortsetzung wurde ebenfalls zum Klassiker, das für PC und Nintendo 64 veröffentlichte "Earthworm Jim 3D" ist dagegen weitgehend unbekannt. (Shiny Entertainment / Playmates Interactive Ent.)

Nicht jeder Videospieler ist ein Freund von Plattform-Exklusivspielen - besonders dann, wenn er die betreffende Hardware nicht sein Eigen nennt. Für Konsolen-Hersteller wie Sony oder Microsoft sind Spiele wie „God of War“, „Horizon: Zero Dawn“ oder „Halo“ allerdings ein wichtiges Argument, um Kunden an das eigene System und dessen digitales Ökosystem zu binden. Darum investiert man auch regelmäßig mehrere hundert Millionen Dollar in die Entwicklung eines einzigen Exklusiv-Hits.

Jetzt will auch das von grauen Videospiel-Eminenzen wie Tommy Tallarico und David Perry gegründete Start-Up Intellivision diese Strategie anwenden, um seiner „Amico“-Konsole den Rücken zu stärken: Das bereits Ende 2018 angekündigte Quasi-Revival des Konsolen-Oldtimers Intellivision von Mattel richtet sich vor allem an Retro-affine Spieler und solche Kunden, die ein Faible für Independent-Titel haben.

Die an Mattels "Intellivision"-Konsole angelehnte "Amico" soll Ende 2020 erscheinen und hat jetzt schon ihren ersten Exklusiv-Titel: ein neues "Earthworm Jim"-Abenteuer. (Intellivision)

Um nicht das unrühmliche Schicksal von Konsolen-Projekten wie dem Android-Kubus OUYA zu teilen, soll die Hardware eigene Exklusivspiele mitbringen. Den Anfang macht man mit „Earthworm Jim“: Das Weltraum-Jump'n'Run um einen springfidelen Action-Wurm feierte gerade 25-jähriges Bestehen, außerdem komponierte Intellivision-Präsident Tommy Tallarico den Soundtrack für die ersten beiden Auftritte des 16-Bit-Hüpfspiel-Stars.

Für die Fortsetzung hat sich Tallarico die Mitarbeit des Original-Teams gesichert, in einem Live-Stream am 4. Mai waren sogar der ehemalige Shiny-Entertainment-Gründer David Perry und Cartoonist Doug TenNapel zu sehen, von dem das visuelle Original-Design des ungewöhnlichen Helden stammt.