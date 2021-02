Der Sternekoch Nelson Müller nimmt für ZDFzeit im "Schweinefleisch-Report" die Schweinefleisch-Industrie unter die Lupe. (ZDF/Lars Döring)

Hätten Sie's gedacht? - Im Schnitt isst jeder Deutsche etwa 60 Kilogramm Fleisch im Jahr. Laut dem Bundesmarktverband für Vieh und Fleisch haben die Deutschen vor allem eine Vorliebe für Schweinefleisch: Mehr als die Hälfte des jährlichen Fleischverzehrs machen Produkte wie Schnitzel, Wurst und Speck aus.

Im dritten und vorerst letzten Teil der ZDFzeit-Reihe „Nelson Müllers großer Essens-Check“, zu sehen am 16. Februar, um 20.15 Uhr, wirft Nelson Müller einen Blick hinter die Kulissen der Schweinefleisch-Industrie. Dafür hat sich der Sternekoch sogar ein eigenes Schwein besorgt. Er möchte zeigen: Dass jeder Deutsche ein halbes Schwein pro Jahr isst, bleibt nicht ohne Folgen.

Im dritten Teil seines "Essens-Check" fragt sich Nelson Müller: Wie artgerecht kann die Massenzucht von Schweinen sein? Und welche Folgen hat sie auf die Umwelt - und unsere Gesundheit? (ZDF/Daniel Maiterth)

Wurst, Frikadellen, Pizza: Was steckt wirklich drin?

Denn die industrielle Massenzucht von Schweinen ist nicht nur deshalb ein Problem, weil eine artgerechte Haltung der Tiere kaum möglich ist. Auch die Umwelt wird durch die hohen Mengen an Gülle und den massenhaften Import von Futter belastet. Im großen „Schweinefleisch-Report“ macht sich Nelson Müller deshalb auf die Suche nach Alternativen. Und er fragt sich, wie gut der enorme Schweinefleisch-Konsum für uns, das Klima und die Tiere überhaupt sein kann.

Ob beim Metzger, im Supermarkt oder im Restaurant: Schweinefleisch ist in Deutschland nicht nur außergewöhnlich beliebt, sondern oft auch besonders billig. Wie das möglich ist, zeigt "Nelson Müllers Schweinefleisch-Report" am 16. Februar, um 20.15 Uhr, auf ZDF. (ZDF/Daniel Maiterth)

Wie schon in den ersten beiden Teilen der Doku-Reihe deckt der Star-Koch auch in dieser Folge wieder auf, welchen Einfluss die Tricks der Lebensmittelindustrie auf unsere Gesundheit haben. Ob Wurst, Frikadellen, oder Pizza - Schweinefleisch ist heute nicht nur ein ständig verfügbarer und billiger Rohstoff, sondern auch überall in gigantischen Portionen zu finden. Dass bei den Produkten gern mal geschummelt wird, ist allerdings wohl nur den wenigsten Verbrauchern bewusst. Nelson Müller zeigt, welche Folgen das für unsere Gesundheit hat.