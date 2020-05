Trotz Corona

Xbox Series X kommt pünktlich!

teleschau

Wegen der Corona-Pandemie steht die Business-Welt in vielen Bereichen entweder still oder kopf - aber für Spiele-Hersteller läuft das Geschäft glänzend. Darum hält auch Microsoft an seinen Plänen fest: Trotz erschwerter Bedingungen soll die neue Xbox pünktlich unter dem Weihnachtsbaum stehen.