Soll 2019 gleich zwei Modell-Updates bekommen - eines ohne und eines mit Blu-ray-Laufwerk: die Xbox One S. (Microsoft)

Plant Microsoft für 2019 ein neues, günstigeres Xbox-Modell? Mehreren US-Medienberichten zufolge soll das Gerät technisch der Xbox One S ähneln, aber auf das integrierte Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk verzichten. Vorteil dieser Vorgehensweise: Das Gerät kann günstiger produziert und angeboten werden, angeblich liegt der Verkaufspreis bei höchstens 200 Dollar. Spiele könnten für dieses Gerät also nur noch digital gekauft werden. Wer bereits über eine stattliche Sammlung an Xbox-One-Discs verfügt, soll sie bei ausgewählten Händlern gegen digitale Kopien eintauschen können.

Weil viele Gamer aber nach wie vor physische Kauf-Versionen bevorzugen, will man alternativ eine neue Variante der S-Konsole anbieten: Die soll etwas günstiger ausfallen als das bisherige, für 300 Dollar beziehungsweise Euro angebotene Modell, aber trotzdem über ein Blu-ray-Laufwerk verfügen.

Wann die nächste - aktuell mit „Scarlett“ betitelte - Xbox-Generation anrollt, ist noch nicht bekannt. Die meisten Analysten rechnen mit einer Veröffentlichung im Jahr 2020. Ob Microsoft für die kommende Geräte-Familie weiterhin auf physische Medien setzt oder nicht, ist unbekannt.