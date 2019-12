Die Xbox One S hat bereits eine Schlankheitskur gemacht: Das Modell mit dem Namens-Anhängsel "All Digital" kommt ohne Laufwerk für optische Medien aus. Offenbar plant man für die Nachfolge-Generation ein ähnliches Konsolen-Modell - und das könnte bereits zum Start Teil der "Scarlett"-Geräte-Familie sein. (Microsoft)

Bevor Microsoft seine Xbox-One-Nachfolge-Konsole offiziell mit dem Arbeitstitel „Scarlett“ benannt hatte, geisterten bereits zahlreiche andere Bezeichnungen wie „Anaconda“ und „Lockhart“ durch die Gerüchteküche. „Scarlett“ - so die These - wäre der Titel für die gesamte neue Xbox-Generation, während Anaconda ein teures Premium-Gerät wäre und „Lockhart“ ein abgespecktes Modell zum kleinen Preis, das mutmaßlich ohne ein Laufwerk für optische Medien auskommen müsste.

Bei Microsofts erster Präsentation des neuen Konsolen-Flaggschiffs war von einer günstigeren und kleineren Xbox zwar keine Rede mehr, aber jetzt bekommt das Gerücht um ein vermeintliches Modell „Lockhart“ neue Nahrung: Jason Schreier vom gut informierten US-Web-Magazin „Kotaku“ will von einem vertrauenswürdigen Entwickler-Studio erfahren haben, dass Microsoft nach wie vor Pläne verfolgen würde, die Generation „Scarlett“ in zwei unterschiedlich ausgestattete Geräte zu unterteilen - und eines davon (das potenzielle Modell „Lockhart“) soll ungefähr das Scarlett-Pendant zur aktuellen „Xbox One S All Digital“ werden, während die teurere der beiden Maschinen die Rolle der neuen Xbox One X entsprechen könnte. Mit mehr Performance-Pferdestärken, Disc-Laufwerk und natürlich entsprechend höherem Preis.

Die mächtige "Xbox One X" ist das stärkste Mitglied der aktuellen Xbox-Familie. Bei der Generation "Scarlett" könnte ein Gerüchte-weise mit "Anaconda" betiteltes Modell diese Position einnehmen. (Microsoft)

Ob Microsoft beide Ausführungen von Anfang an zur Verfügung stellen oder das weniger luxuriöse Modell erst einige Zeit später nachreichen wird, konnte „Kotaku“ nicht in Erfahrung bringen.