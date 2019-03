Das aktuelle Xbox-One-S-Modell verfügt noch über ein Laufwerk für physische Medien wie Blu-ray beziehungsweise 4K-Blu-ray. (Microsoft)

Dass sich immer mehr Spiele- und vor allem Hardware-Hersteller eine Welt wünschen, in der sie ihre Produkte ausschließlich digital und direkt an den Kunden verkaufen können, ist kein Geheimnis. Besonders aggressiv gibt sich dahingehend Microsoft: Ginge es nach dem Xbox- und Windows-Hersteller, würde die digitale Zukunft eher heute als morgen oder übermorgen anbrechen - tatsächlich will man schon dieses Jahr einen Games-Streaming-Dienst nach Netflix-Vorbild einführen.

Perfekt ins Bild passen da die kolportierten Pläne, bald ein neues Xbox-One-Modell mit dem Arbeitstitel „Maverick“ veröffentlichen zu wollen: Das soll angeblich schon im Mai erhältlich sein und auf den finalen Namen „Xbox One S: All-Digital Edition“ hören. Und der ist Programm: Hardware-seitig entspricht das Gerät wohl dem Niveau des noch gängigen S-Modells, verzichtet dabei allerdings auf ein Laufwerk für physische Datenträger und dürfte dementsprechend günstiger sein als die bisherige Ausführung der Konsole.