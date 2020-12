Ein Ying-und-Yang-Tattoo, das Zeichen für ewige Liebe, bringt die Sylter Kommissare auf die Spur des Täters. In den Dünen erzählt Ina Behrendsen (Julia Brendler) ihrem Chef Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) von ihrer eigenen unglücklichen Liebe zu einem Lehrer. (ZDF / Christine Schroeder)

Im 13. Film des Syltkrimis „Nord Nord Mord“ (Regie: Berno Kürten) ermitteln die Sylter Kommissare Julia Brendler (Ina Behrendsen), Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) in einem Sylter Internat. Ein Physiklehrer stürzte bei einem Selbstversuch in die Tiefe. Wollten sich schlechte Schüler an ihrem Lehrer rächen? Oder tragen neidische Kollegen die Schuld? - Wie es heißt, soll der Physiklehrer ungerechtfertigt gute Noten gegeben haben. Aber auch das Verhältnis mit einer Schülerin steht im Raum. Weil die Ehefrau des Toten auch einen Suizid für möglich hält, um ihr die Lebensversicherung zu sichern, haben die Ermittler alle Hände voll zu tun, um den Fall aufzuklären. - Ein Yin-und-Yang-Tattoo, Zeichen für ewige Liebe, bringt sie in „Sievers und der goldene Fisch“ auf die richtige Spur.