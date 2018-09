John Winter (Tom Beck) ist ein Rockstar. Einer, mit einem weichen Kern, versteht sich. (SAT.1 / Stephan Rabold)

Max Giesinger trifft auf Ed Sheeran und heraus kommt John Winter (Tom Beck). Natürlich ist dieser ein begehrter Popstar in Deutschland bis, ja, bis er sich in Indien auf die Suche nach seiner inneren Mitte macht und mit Freundin Ella (Susan Hoecke) im Gepäck zurückkommt. Jetzt steht John nicht mehr so auf Sex, Drugs & Rock 'n' Roll, sondern eher auf Yoga, Chai und Kokoswasser. Das wäre Nebensache, würde er nur ein gutes neues Album liefern. Doch das hört sich eher an wie „Eso-Durchfall“. Jedenfalls laut Assistentin Lou (Cristina do Rego). Es gilt Johns Musik zu retten. SAT.1 wiederholt die Komödie „Rockstars zähmt man nicht“ (2017) zur Primetime.

Selbst als John sein Yoga-Ich endlich wieder gegen sein altes Dasein als Rockstar eintauscht, mag es mit dem Songschreiben noch nicht so klappen. Zum Glück steht Lou ihm zur Seite. Um zu wissen, wie das endet, muss man kein Guru sein ... „Rockstars zähmt man nicht“ ist nicht mehr, als ein guter Popsong: Er stört nicht, bewegt aber auch nichts.