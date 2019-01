Alles auf Anfang

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Youtube-Konkurrenz für PewDiePie und Ninja? Hollywood-Star Jack Black legt los

Robert Bannert

Jack Black und sein Sohn haben das erste Spiele-Video für ihren Youtube-Kanal „Jablinski Games“ fertig: In der Episode „A House with a Pin in it's Balls“ begibt sich der Comedian in ein Flipper-Museum.