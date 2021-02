Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim ist seit 2015 durch ihre YouTube-Kanäle bekannt. Nun hat das ZDF die 33-Jährige für mehrere Formate verpflichtet. (ZDF / Svea Pietschmann / Dirk Staudt)

Auf YouTube ist sie eine der Größten: Mai Thi Nguyen-Kim informiert seit über fünf Jahren auf verschiedenen YouTube-Kanälen über aktuelle Wissensthemen, beispielsweise auf ihrem YouTube-Kanal „maiLab“. Nun startet die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin auch im Fernsehen durch: Das ZDF hat die 33-Jährige für mehrere Formate exklusiv verpflichtet. Die erfolgreiche YouTuberin übernimmt ab April mehrere ZDF-Formate. Die promovierte Chemikerin wird sich in der bekannten ZDF-Dokumentationsreihe „Terra X“ mit der Chemie befassen.

Außerdem wird sie „Terra X“ auch weiterhin online unterstützen. Nguyen-Kim hat bereits zwischen 2017 und 2018 bei „Terra X Lesch & Co“ mitgewirkt. Zudem soll es eine neue Show mit der Wissenschaftsjournalistin auf ZDFneo geben. Genauere Termine oder Titel sind noch nicht bekannt.

„Mai Thi Nguyen-Kim ist eine der markantesten Stimmen im wissenschaftlichen Dialog und das Gesicht der Wissenschaft in der digitalen Welt“, ließ sich ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler zitieren. „Sie ist daher die perfekte Verstärkung unseres renommierten Teams an Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten.“

Dauerhafte Besetzung neben Professor Harald Lesch

Auch Prof. Peter Arens, der Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft, lobt die 33-Jährige in den höchsten Tönen. „Eine hochgebildete, kluge Frau, die uns mit verblüffender Leichtigkeit nicht nur die stoffliche Chemie der uns umgebenden Welt erklärt, sondern die zudem für Anstand und Respekt dieser Welt und den Menschen gegenüber wirbt“, erklärte er. Außerdem verspricht Arens: „Unser festes Ziel ist, sie neben Professor Harald Lesch dauerhaft zu unserem Kopf für die Wissenschaft im ZDF zu etablieren.“

Im letzten Jahr hielt Mai Thi Nguyen-Kim in ihrem YouTube-Kanal „maiLab“ ihre Zuschauer regelmäßig über die Corona-Krise auf dem Laufenden. Im April 2020 kam ein Video rund um die Corona-Pandemie auf über vier Millionen Aufrufe innerhalb von vier Tagen. Auch in diesem Jahr nahm die Wissenschaftsjournalistin bereits die neuesten Entwicklungen genauer unter die Lupe und referierte beispielsweise über den Umgang mit den Coronamaßnahmen oder auch die Impfung.

Nguyen-Kim ist seit 2015 mit ihrem Kanal „The Secret Life of Scientists“ auf YouTube aktiv. Außerdem ist sie als Moderatorin in Formaten wie „Quarks“ zu sehen und als Aktivistin von „Scientists for Future“ bekannt. Ihren YouTube-Kanal „maiLab“ wird die 33-Jährige, die 2020 Mutter einer Tochter wurde, nicht aufgeben. „MaiLab geht selbstverständlich weiter und wird auch zukünftig ein wichtiger Teil meiner Arbeit sein“, versichert sie. „Ich habe die Ärmel hochgekrempelt, ich bin im Arbeitsmodus und ich freue mich auf die Reise.“