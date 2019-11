Fluch oder Segen: die elektronische Gesundheitskarte. Experten warnen in der TV-Doku "ZDFzoom - Der gläserne Patient - Daten in Gefahr?" vor schweren Sicherheitslücken. (ZDF / Manuel Dalitz, Mario Haas)

Welche Auswirkungen hat die von der Politik vorangetriebene rasante Digitalisierung im Gesundheitswesen? Derzeit keine guten! Zu diesem Schluss kommt die TV-Dokumentation „ZDFzoom - Der gläserne Patient - Daten in Gefahr?“, die am Mittwoch, 20.11. um 23.15 Uhr ausgestrahlt wird. Demnach warnen Experten von „schweren Sicherheitsmängeln“. Auch viele Ärzte laufen Sturm: Sie fürchten um das Patientengeheimnis.

Ist „E-Health“ ein Meilenstein der Digitalisierung und ein Segen für Patienten, Kliniken und Ärzte? Oder ein bislang fatal unterschätztes Einfallstor für Hacker? „ZDFzoom“-Reporterin Julia Lösch und ihr Team lernen die nach Meinung der Politik glorreiche digitale Zukunft kennen: Im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin macht Roboter „Double“ die Visite bei frischgebackenen Müttern und ihren Säuglingen - die Chefärztin ist via Bildschirm zugeschaltet.