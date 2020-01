Der Gründer der Loveparade, Dr. Motte, will die berühmte Technoparty wieder aufleben lassen. (Matthias Nareyek / Getty Images)

Zehn Jahre ist es her, dass bei der Loveparade in Duisburg 21 Menschen ums Leben kamen, hunderte wurden schwer verletzt und traumatisiert. Seitdem fand der Techno-Umzug nicht mehr statt. Doch nun will der Gründer die seit 1989 veranstaltete Party wieder aufleben lassen: Am Montag teilte Dr. Motte in einer Pressekonferenz mit, dass er das berühmte Festival nach Berlin holt.

„Seit Jahren häufen sich die Fragen an mich, wann kommt die Loveparade zurück“, so Dr. Motte. „Die Sehnsucht scheint riesig zu sein.“ Mithilfe von Spenden will er die Parade finanzieren, er selbst nennt die Aktion „Fundraving“. Im Atrium der Mall of Berlin steht eine Skulptur, die eine Loveparade-Straße nachbildet. Jeder kann nun mit einer Mindestspende von fünf Euro eine Miniaturfigur, einen Baum oder eine Laterne kaufen und damit die Loveparade in einer Miniatur-Ausgabe wieder auferstehen lassen. Von den Einnahmen soll die Technoparade, die unter dem Motto „Rave the Planet“ stehen soll, finanziert werden. Allerdings wird die Party nicht mehr den Namen Loveparade tragen.

Am 24. Juli 2010 ereignete sich bei der Loveparade in Duisburg ein schreckliches Unglück. 21 Menschen starben, zahlreiche weitere wurden schwer verletzt oder traumatisiert. Zehn Jahre später soll die Loveparade unter anderem Namen wieder auferstehen. (Sascha Schuermann / Getty Images)

Darüber hinaus will sich Dr. Motte dafür einsetzen, dass elektronische Tanzmusik bei UNESCO zum Weltkulturerbe wird. „Techno hat in dieser Stadt für mehr positiven Wandel gesorgt als jede Werbekampagne des Senats“, so der 59-jährige Loveparade-Gründer. Außerdem wollen er und seine Mitstreiter einen offiziell anerkannten Feiertag der elektronischen Tanzmusikkultur einführen.