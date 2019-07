Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel begleitet als Expertin die Bahnradwettbewerbe fürs ZDF. (ZDF / Jule Roehr)

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro war ihr Moment. Lisa Unruh gewann die Silbermedaille. Es war die erste deutsche Einzelmedaille im Bogenschießen überhaupt. Wenigstens für einen Tag war die Berlinerin mit dem markanten Fischerhut in der Republik womöglich so bekannt wie ein durchschnittlicher Bundesliga-Kicker.

Sportarten wie eben Bogenschießen, aber auch Bahnrad oder Kanu fristen ein oftmals trauriges Dasein. Zumindest bei den Sport-Übertragungen im Fernsehen werden sie kaum beachtet. Ausnahmen bilden die Olympischen Spiele. Genau diesen Hauch von Olympia versprechen sich ARD und ZDF von den Finals in Berlin. Erstmals zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender zehn Deutsche Meisterschaften an nur einem Wochenende. In Berlin werden an insgesamt sieben Veranstaltungsstätten nicht weniger als 202 sportliche Entscheidungen gefällt.

Bogenschießen ist im Fernsehen nur selten zu sehen. Bei den "Finals 2019" haben Top-Sportler wie die Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh die Möglichkeit, ihren Sport einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. (2019 World Archery Federation)

„Wir wollen mit der Veranstaltung an die erfolgreiche Konzeption der Wintersport-Wochenenden anknüpfen“, erläutert ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. „Damit zeigen wir auch, wie wichtig uns die Unterstützung für viele olympische Sportarten in Deutschland ist.“ ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky erkennt in den Live-Meisterschaften im Bahnrad, Bogenschießen, Boxen, Kanu, der Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Trial, Triathlon und Turnen eine Win-win-Situation. Er sagt: „Wir zeigen sportliche Vilefalt für das Publikum und bieten mediale Präsenz auch für Sportarten, die nicht immer im Blickpunkt der großen Öffentlichkeit stehen.“

Der Meisterschafts-Marathon ist am Samstag, 3. August, zunächst im Ersten zu sehen. Er beginnt um 10 Uhr. Die Moderatorin ist Jessy Wellmer. Die erste Entscheidung fällt bereits ab 10.15 Uhr beim Triathlon mit dem Finale Sprint Frauen. Am Sonntag, 4. August, übernehmen das ZDF und Moderator Rudi Cerne. Der Live-Sport, vor allem mit zahlreichen Entscheidungen in der Leichtathletik, ist nahezu durchweg von 10.18 Uhr bis 19 Uhr zu sehen.