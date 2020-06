John Mit "Bigger Love" veröffentlicht John Legend sein inzwischen siebtes Album. (Columbia Records)

Verantwortlich zu sein für den angeblich beliebtesten Hochzeitssong aller Zeiten („All Of Me“) - das ist ein Stempel, mit dem John Legend wahrscheinlich gut leben kann. Der Soulsänger zaubert zwar nicht nur schmelzend-zarte Balladen, sondern äußert sich öffentlich auch immer wieder zu sozialen und politischen Missständen. In seiner Musik allerdings haben die kritischen und unbequemen Töne weiterhin keinen Platz. Auf dem neuen Album „Bigger Love“ wird mehr denn je der Liebe in allen Varianten gehuldigt.

Gut, wenn der „King of Schmaltz“ (so nennt ihn der britische „Independent“) in Songs wie „Bigger Love“ oder „Never Break“ über Brüche und Widerstandskraft singt, könnte das sozialkritisch gedeutet werden, etwa in Richtung Coronakrise oder im Kontext der jüngsten Tötungen von farbigen Mitbürgern durch die amerikanische Polizei. Aber da war das Album natürlich schon längst im Kasten. Es bleibt dabei: Zwischen Legends durchaus nicht naivem Blick auf die Welt und seinem kuschelig-zarten, stets bis über beide Ohren verliebten R'n'B-Sound scheint es eine Grenze zu geben, die auch diesmal nicht überschritten wird.

Nach Prince waren nur wenige Musiker so dermaßen verschmust wie er: John Legend liefert mit "Bigger Love" einmal mehr einen perfekten Soundtrack für intime Stunden. (Yu Tsai)

Beruhigend unpolitisch

Dass der Grammy-Gewinner aus Ohio längst in einem Atemzug mit Größen wie Marvin Gaye, Isaac Hayes oder auch Prince genannt wird, ist indes nicht so ungewöhnlich. Denn den schmusigen, leicht funkigen, stets unaufdringlichen Bettgeflüster-Sound hat John Legend mit seiner cremigen Stimme in der Tat perfektioniert. Für dieses siebte Album engagierte er Raphael Saadiq (Joss Stone, D'Angelo, Mary J. Blige, Whitney Houston) als Produzenten; klanglich ist „Bigger Love“ ein stimmiges Leerstück in Sachen Soul und R'n'B geworden, zu dem Liebende schön intim werden können.

Legend präsentiert auf der neuen Platte erneut einen perfektionistischen Sound, der als Konsens-Hintergrundmusik prima funktioniert und gespickt ist mit Referenzen aus der Soul-Vergangenheit. Gleichzeitig überzeugt er mit großer Emotionalität, die nicht gespielt wirkt. Er schafft es stets, Kitsch und Bedeutungslosigkeit zu umschiffen. Manchmal braucht er dafür kaum mehr als eine aufgeweckte Sub-Bass-Linie oder eine schneidende Tremolo-Gitarre, wie man sie in den Motown-Studios wohl auch nicht überzeugender hinbekommen hätte. Von einem Künstler wie ihm, der derzeit von so vielen Menschen gehört wird, könnte man sich vielleicht etwas mehr Mut und Message wünschen. Andererseits: Einen so beruhigend-unpolitischen Soundtrack wie „Bigger Love“ kann man in diesen Tagen sicherlich auch ganz gut gebrauchen.