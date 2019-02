Stellen sich den Stilverwirrungen von früher (von links): Wigald Boning, Hugo Egon Balder und Judith Williams. (SAT.1/Guido Engels)

Kinder, wie die Zeit vergeht: Wer sich nur an den WM-Gewinn der gerade wiederveinigten deutschen Fußball-Nationalelf erinnert, der hat in seiner Nostalgie zum Jahr 1990 vieles verdrängt. In der SAT.1-Comedyshow „Was für ein Jahr!“ arbeitet Hugo Egon Balder die nostalgische Scheußlichkeiten heraus.

Grelle Muster, angeberische Schulterpolster: Schon allein modetechnisch dürften viele Zauschauer bei der schrägen Zeitreise zurück so etwas wie Augenkrebs riskieren. Doch Tausendsassa Balder kennt keine Gnade, er erinnert auch an popkulturell Bedeutsames wie die einstige Gründung von Take That im Jahr 1990. In Zweierteams stellen sich die Show-Gäste Wigald Boning und Panagiota Petridou ihren Gegnern Judith Williams und Janine Kunze bei Quizfragen und Spielen, die historisches Wissen erfordern. Erspielt wird ein Gewinnbetrag, der vor Ort ans Studiopublikum ausbezahlt wird - in D-Mark, versteht sich.