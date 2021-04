Mehr als 1.6 Millionen Mal wurde der YouTube-Clip bereits geklickt: Nachdem die Zuschauer von „The Falcon and The Winter Soldier“ sich nach Veröffentlichung der dritten Episode vergangene Woche auf eine etwas ungewohnte Szene eingeschossen hatten, zeigte sich Marvel nun besonders spendabel.

Eigentlich war Daniel Brühl gerade mal zwei Sekunden lang beim Tanzen zu sehen. Nun dürfen Fans ihn in seiner Rolle als Baron Helmut Zemo, der als Gegenspieler von Captain America eigentlich für Angst und Schrecken sorgt, eine ganze Stunde lang beim „Fist-Pumping“ beobachten.